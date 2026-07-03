En Pilar se contabilizaron 74 denuncias falsas por robo automotor en el primer semestre de 2026, una cifra que ya iguala las 75 causas registradas en todo 2025, según datos del área de Seguridad del Municipio.

Un informe publicado por Pilar de Todos en diciembre del año pasado había marcado las 75 denuncias apócrifas de 2025 como un número que ya preocupaba.

Que en apenas seis meses de este año se haya alcanzado esa misma cifra encendió la alarma de las autoridades, ya que ante cada caso se deben desplegar recursos que podrían derivarse a otros casos reales.

Intentos de estafa

Las causas se vinculan a esquemas fraudulentos que abarcan presuntos robos de automóviles, motocicletas, autopartes y neumáticos, en su mayoría orientados a cobrar un seguro o encubrir otra irregularidad o delito.

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El Anillo de Seguridad Digital —integrado por lectores de patentes y el sistema de videovigilancia monitoreado desde el Centro de Operaciones Municipal (COM)— es la herramienta que permite descubrir la mayoría de estos engaños.

Recursos que restan a las emergencias reales

Cada denuncia trucha moviliza patrulleros, efectivos policiales y operadores del sistema de monitoreo, recursos que durante ese lapso dejan de estar disponibles para atender situaciones reales, en perjuicio del conjunto de la comunidad, indicaron las autoridades.

Un comerciante detenido por inventar un asalto en Manuel Alberti

Uno de los episodios más recientes tuvo como protagonista a un comerciante de Manuel Alberti, quien denunció un violento asalto en su local y el robo de un Peugeot 408. La pesquisa estableció que el hecho nunca ocurrió, por lo que el denunciante quedó detenido junto a otro hombre acusado de participar en la maniobra.

Falso robo en La Lonja

En mayo, un hombre quedó detenido en La Lonja tras denunciar el robo de tres ruedas de su Fiat Palio.

La investigación determinó además que el taller funcionaba sin habilitación municipal y sin libro de control, motivo por el cual el establecimiento fue clausurado.

Caso en la Panamericana y un camión

En enero, un hombre había denunciado el robo de su Volkswagen Suran durante un presunto asalto a mano armada en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 57,5 de la Panamericana.

Las averiguaciones determinaron que el propio denunciante, alcoholizado, había abandonado el rodado y que el robo nunca existió.

En abril, en tanto, el chofer de un camión denunció que le habían robado el rodado mientras circulaba desde Pilar a Olavarría, vehículo perteneciente a una empresa de Pilar.

Los delincuentes lo habrían amenazado con un arma de fuego, denunció, para luego abandonarlo en la zona de Moreno y escapar con el camión y dinero.

La revisión de las cámaras de seguridad, no obstante, detectó inconsistencias en el relato de la presunta víctima, por lo que fue aprehendida.