Un comerciante radicó una denuncia por un presunto violento asalto en su local de Ruta 26 y Santa María, en Manuel Alberti.

Sin embargo, el análisis de cámaras de seguridad reveló inconsistencias entre lo declarado y lo registrado por los dispositivos, y derivó en la aprehensión de dos personas investigadas por una presunta falsa denuncia, según informaron fuentes cercanas al caso.

El relato



Según la denuncia, dos personas armadas habrían ingresado al comercio, reducido al propietario, lo habrían maniatado y escapado con un Peugeot 408 y una suma de dinero en efectivo.

A partir de ese relato, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) relevó las cámaras de la zona y detectó una camioneta Volkswagen Amarok negra circulando junto al Peugeot 408 tras el presunto robo. Las imágenes registraron a ambos vehículos abandonando el lugar en conjunto antes de separarse: el auto se dirigió hacia el barrio Salas y la camioneta, hacia calle Florida, en Del Viso.

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Las imágenes como evidencia



El cotejo entre los horarios registrados, las secuencias captadas y el relato del denunciante arrojó discrepancias que llevaron a los investigadores a presumir que el hecho podría tratarse de una maniobra fraudulenta. Con ese cuadro, la causa avanzó hacia la búsqueda de ambos vehículos.

"La reconstrucción de los movimientos, sumada al análisis de los horarios y de las secuencias captadas por las cámaras, permitió advertir importantes inconsistencias entre los hechos registrados y el relato aportado por el denunciante. Con estos elementos, los investigadores determinaron que se trataba de una falsa denuncia", señalaron las fuentes.

Operativo y aprehensiones



Al día siguiente, efectivos de la Guardia Urbana localizaron el Peugeot 408 oculto en una vivienda de Ravignani y Chutro, con las chapas patentes presuntamente adulteradas para dificultar su identificación.

El hallazgo dio lugar a un allanamiento de urgencia, en el que fue aprehendido el propietario del inmueble. La Amarok, por su parte, fue hallada estacionada en la esquina de Florida y Beruti: minutos después, su conductor se presentó en el lugar y también fue aprehendido. Ambos rodados quedaron secuestrados en el marco de la investigación.



La causa judicial



El expediente fue caratulado como falsa denuncia, robo automotor y averiguación de ilícito, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Pilar.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia. Según datos oficiales, en lo que va de 2026 el Sistema Integral de Seguridad habría intervenido en el esclarecimiento de 74 casos de presuntas falsas denuncias en Pilar.