Una investigación por el supuesto robo de un camión en Pilar derivó en un presunto caso de estafa vinculada al cobro de un seguro, tras una serie de allanamientos que se concretaron en diferentes puntos del conurbano.

Todo comenzó con una denuncia inicial que había sido radicada por el conductor de un camión de cargas perteneciente a una empresa con actividad en Pilar.

El chofer aseguró que mientras circulaba por la zona de la Ruta 34 con destino a Olavarría, fue interceptado por sujetos que se movilizaban a bordo de otro vehículo.

Puede interesarte

Según ese relato, los supuestos delincuentes lo habrían amenazado con un arma de fuego, lo obligaron a detener la marcha para luego reducirlo dentro de la cabina. Más tarde, siempre de acuerdo a la denuncia, habría sido trasladado y abandonado en el partido de Moreno.

Además, indicó que los autores se llevaron el camión con una batea, dinero en efectivo destinado a una compra comercial de piedra partida, documentación y pertenencias personales.

Sin embargo, las tareas posteriores de la SUB DDI de Pilar en conjunto con efectivos de la policía, apoyadas en relevamiento de cámaras, seguimientos y otras medidas investigativas, detectaron inconsistencias en la versión inicial.

Con esos elementos, la Justicia autorizó allanamientos en viviendas de Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez, donde se obtuvieron resultados considerados clave para la causa.

En uno de los procedimientos fue secuestrada una camioneta que, según la pesquisa, habría estado vinculada a los movimientos previos y posteriores al hecho denunciado. También se incautaron teléfonos celulares y otros elementos de interés.

En otro objetivo, los investigadores hallaron un acoplado perteneciente a la firma damnificada y además, se secuestraron otros vehículos, equipos informáticos y documentación que ahora será peritada.

Con el avance de la investigación, los pesquisas establecieron la hipótesis de que el episodio denunciado no habría sido un robo real, sino una maniobra previamente acordada entre varias personas.

Siempre según fuentes de la investigación, el objetivo habría sido simular la sustracción del camión y del acoplado para luego gestionar el cobro del seguro correspondiente.

Entre los investigados figuran el propio conductor que realizó la denuncia inicial y personas con vínculos con la empresa propietaria de la unidad.

Cambio de carátula

A partir de las nuevas pruebas recolectadas, la causa dejó de centrarse en el robo automotor y pasó a investigarse como una presunta estafa.

Dos sospechosos fueron aprehendidos durante los procedimientos. La investigación quedó a cargo del Dr. Andrés Quintana, Fiscal a cargo de la UFI N° 02, mientras que los acusados fueron notificados por el delito de estafa.