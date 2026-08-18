Pilar de Todos

Deportes

Juegos Bonaerenses: el Fútbol 5 de Pilar dominó la Etapa Regional

La competencia se desarrolló en General Rodríguez y nuestras representantes ganaron en las tres categorías del programa. En Sub 14 se coronó la Secundaria N° 10, en Sub 16 lo hizo la Secundaria N° 18 y en Sub 18 la Secundaria N° 6. Ahora competgirán en el Inter Regional.