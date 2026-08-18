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Pilar de Todos
Deportes
Juegos Bonaerenses: el Fútbol 5 de Pilar dominó la Etapa RegionalLa competencia se desarrolló en General Rodríguez y nuestras representantes ganaron en las tres categorías del programa. En Sub 14 se coronó la Secundaria N° 10, en Sub 16 lo hizo la Secundaria N° 18 y en Sub 18 la Secundaria N° 6. Ahora competgirán en el Inter Regional.
Sociedad
Confirman sanción a desarrolladores de Pilar del Este por cláusulas abusivasEIDICO y DIP quedaron alcanzadas por resoluciones vinculadas con infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
Sociedad
Se presentó el nuevo Consejo Provincial de la Economía del ConocimientoEl espacio apunta a articular entre la Provincia y el ecosistema del conocimiento, para "fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad en el sector".
Deportes
Liga Municipal de Futsal Miss 30: golearon las líderes del torneoEl líder Poli Agustoni despachó a El Trébol 17 a 1 y mantiene la ventaja de un punto sobre Rejunte LAU, que derrotó a Las Bravas 10 a 1 y será su próximo adversario. También golearon Barca Pilar y Sport Pilar.
Educación
Becas Progresar: habilitaron la segunda inscripción del añoDesde este 18 de agosto, estudiantes pueden anotarse a Progresar Superior y Enfermería. El beneficio contempla un pago mensual de $35.000 y tiene requisitos específicos.
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