Un sujeto de 34 años terminó aprehendido luego de que se comprobara que había inventado el robo de su automóvil en la localidad de Fátima. El hecho cuando el hombre llamó al sistema de emergencias desde la estación de servicio Shell situada en el kilómetro 57,500 de la autopista 8, donde aseguró que dos delincuentes armados le habían sustraído su Volkswagen Suran.

En su primera versión, el denunciante sostuvo que fue interceptado por dos personas que se desplazaban en una motocicleta, quienes lo habrían amenazado con un arma de fuego antes de huir con el vehículo rumbo a Fátima. Tras el aviso, efectivos del Comando de Patrulla correspondiente a la zona 1 acudieron al lugar y se entrevistaron con el hombre, domiciliado en la calle Los Álamos, en Pilar.

Con el paso de las horas, comenzaron a detectarse contradicciones en su relato. A partir de un relevamiento realizado por el Centro de Operaciones Municipal, las cámaras de seguridad permitieron ubicar el rodado a pocos metros del sitio donde se había efectuado la denuncia. El auto fue hallado abandonado en un descampado sobre la calle Verdi, oculto entre pastizales y sin presentar signos de haber sido violentado.

Además, las imágenes registradas no mostraron ninguna situación vinculada con el supuesto asalto.

Ante este panorama, el hombre fue citado a la dependencia policial, donde finalmente confesó que el robo nunca había ocurrido. En su declaración, reconoció que se encontraba en estado de ebriedad y desorientado, razón por la cual dejó el vehículo en el descampado. Luego caminó hasta el Parador Norte, ubicado detrás de la estación de servicio Shell, desde donde realizó el llamado al 911 para denunciar un hecho inexistente.

Con estos elementos, la causa quedó caratulada como “Aprehensión por hurto automotor. Falsa denuncia”, con intervención de la UFI N° 4 de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga.