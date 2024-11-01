Políticas de privacidad​

Finalidad. Sebastián Seco , en adelante Pilar De Todos , utiliza la información personal brindada por los lectores para procesar, validar y verificar las suscripciones de los lectores. Asimismo, la información se utiliza para: (i) ofrecer a los anunciantes información general y disociada (nunca individual) sobre los lectores, sus intereses, tendencias, estadísticas, entre otros; (ii) desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de los lectores, y para (iii) contactarse, vía mail o telefónicamente, con los lectores a fin de relevar opiniones sobre los servicios que presta Pilar De Todos y/o informar sobre productos y servicios. El lector tendrá derecho a solicitar a Pilar De Todos , en cualquier momento, su voluntad de no recibir información sobre productos y servicios, según lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley 25.326.

Los datos personales recolectados no serán difundidos ni empleados para un fin distinto o incompatible al tenido en cuenta al ser ingresados en la base de datos de Pilar De Todos . Asimismo, Pilar De Todos podrá emplear a otras compañías y/o personas físicas para llevar a cabo tareas o funciones en su nombre, como por ejemplo enviar correo postal y electrónico, retirar información reiterativa de las listas de lectores, analizar datos en forma estadística, etc. Dichas personas cuentan con acceso a la información personal necesaria para cumplir con sus tareas y funciones, pero no pueden utilizarla con fines distintos a los estipulados.

En relación a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 25.326, el tratamiento de datos y el envío de información por correo electrónico que Pilar De Todos efectúa, se realiza con el expreso consentimiento libre e informado de los lectores.

Los lectores pueden en cualquier momento editar la información con la que se registraron o suscribieron o cancelar el servicio en cualquier momento. Asimismo, el titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el art. 14, inc. 3 de la Ley 25.326. Conforme Art 1 de la Disposición 10/2008.

En cumplimiento del Artículo 10 de la Ley 25.326, Pilar De Todos mantendrá absoluta confidencialidad de los datos personales brindados por los lectores. La información que Pilar De Todos recoge se archiva bajo extremas medidas de seguridad en sus servidores, en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 25.326.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente, en relación a las medidas de seguridad que Pilar De Todos adopta, considerando las condiciones generales de seguridad que ofrece hoy Internet, se debe tener en cuenta que toda vez que los lectores divulguen voluntariamente información personal online, ésta puede ser recogida y utilizada por otros, situación que excede la voluntad de Pilar De Todos . Por lo tanto, considerando que Pilar De Todos pone su mejor esfuerzo en proteger la información personal de sus lectores, no será responsable por la difusión de la misma cuando sea efectuada por fuentes ajenas a ésta ni será responsable por los daños y perjuicios que dicha divulgación genere.