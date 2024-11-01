Centro de ayudaHola, ¿cómo podemos ayudarte?
Completá este formulario y nos comunicaremos a la brevedad.
Estas son las preguntas más frecuentes
¿Tiene algún costo crear una cuenta en Pilar De Todos?
Ninguno. Crear una cuenta es totalmente gratis y te permite comentar los contenidos que a diario se publican en nuestro sitio.
¿Cómo hago para ver una categoría en particular?
Clickeando en el botón de tres rayas horizontales, situado en la parte superior derecha de la pantalla, se desplegará la barra de menús. Allí podrás ver todas las categorías y secciones especiales del sitio.
¿Cómo hago para comentar los contenidos?
Los comentarios son exclusivos para quienes están registrados con un correo y una contraseña. Te dejamos el link para que puedas crear una cuenta https://pilardetodos.com.ar/registro