La Policía de Pilar aprehendió a un hombre acusado de haber realzado una presunta falsa denuncia por un robo de tres neumáticos de su vehículo. Todo ocurrió en la localidad de La Lonja.

Según el relato que el ahora acusado efectuó ante las autoridades policiales, había dejado estacionado su Fiat Palio dentro de su vivienda y tras volver horas más tarde, se habría encontrado con el faltante de dos ruedas y la cubierta de auxilio del rodado.

Voceros de la fuerza policial consignaron que “constataron incongruencias en lo declarado por lo que llevaron a cabo un allanamiento de urgencia en la vivienda”.

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En el lugar, siempre según voceros policiales, hallaron las tres ruedas supuestamente robadas; por lo que se efectuó la captura del involucrado.

Además, fue secuestrado el vehículo en cuestión y se constató que en la casa funcionaba un taller sin habilitación, que fue clausurado.

La causa fue caratulada como Falsa denuncia de hurto - Clausura por infracción a la ley 13.081, donde interviene la UFI 4 de Pilar.

Por su parte desde la Secretaría de Seguridad de Pilar consignaron que “las falsas denuncias por el robo de vehículos y elementos de los mismos son un flagelo que, además de operar contra las aseguradoras, desvían recursos humanos y logísticos en dichas investigaciones; generando un perjuicio a las autoridades judiciales, policiales y de la Secretaría de Seguridad”.

Y resaltaron que “desde el 1 de enero de 2025 a la fecha, se ha podido establecer la comisión de 129 hechos de este estilo, 75 en el año pasado y 54 en lo que va del 2026”.