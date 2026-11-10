El Municipio de Pilar refuerza la limpieza de arroyos y canales del distrito como parte de los trabajos preventivos ante la llegada del fenómeno climático de El Niño. Las tareas de mejora alcanzan a los arroyos y ríos que atraviesan Pilar.

En ese marco, el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, recorrieron y supervisaron los trabajos que se realizan en el canal que atraviesa La Cañada.

Los últimos 3.000 metros del canal

Sobre el avance de las tareas en esa zona, los funcionarios indicaron que están en su etapa final. “Seguimos avanzando con trabajos de limpieza y mantenimiento en La Cañada. Ya estamos finalizando los trabajos sobre los últimos 3.000 metros del canal que atraviesa los barrios Los Tilos, Los Arces y Los Robles. Estos trabajos van a favorecer el escurrimiento y reducir el impacto de las intensas lluvias previstas para los próximos meses”, señalaron.

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Por su parte, también se refirieron al resto del distrito. “Estos trabajos se suman a los que venimos realizando para mejorar los sistemas de drenaje en los cursos de agua de todo Pilar”, destacaron.

La zona ya estaba entre las alcanzadas por las obras. El 28 de octubre, las máquinas trabajaron en los cauces de San Jorge y El Bosque, en beneficio de los barrios San Jorge chico, San Jorge, Villa Alpina 1 y 2 y La Cañada. El 3 de noviembre, en tanto, el Municipio difundió un repaso de las labores de prevención ante El Niño que incluía las obras sobre el arroyo Pinazo, con sus 25 kilómetros de extensión.

Además, el Municipio ensanchó y limpió el arroyo Burgueño con la supervisión de los mismos funcionarios.

Diez camiones, dos motoniveladoras y emergencia por 180 días

El Municipio incorporó nuevo equipamiento: diez camiones y dos motoniveladoras que se sumarán a la flota municipal para tareas de limpieza y desobstrucción, con foco en cursos de agua, zanjas y canales.

En tanto, el Concejo Deliberante aprobó el 22 de octubre la emergencia climática y ambiental por 180 días, para dotar al Ejecutivo de herramientas frente a El Niño.