El Municipio de Pilar continúa con las labores de prevención ante la llegada de El Niño, ahora con limpieza y desobstrucción sobre la Ruta 28, en Peruzzotti, para mejorar el drenaje del agua.

Las tareas fueron supervisadas por el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, en el marco de las acciones que la Comuna desarrolla en los barrios y localidades del distrito.

Mejorar el escurrimiento del agua

Según informó el Municipio, los trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora de los sistemas de drenaje se extienden a los cursos de agua de todo el distrito. Sobre el alcance de las tareas, “Seguimos avanzando con los trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora de los sistemas de drenaje en los cursos de agua de todo el distrito para favorecer el escurrimiento y reducir el impacto de las intensas lluvias previstas para los próximos meses”, señalaron los funcionarios.

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Un plan que ya recorrió otros cauces

Las obras en Ruta 28 se suman a las que el Municipio realizó en las últimas semanas, según publicó Pilar de Todos. El 28 de octubre, las máquinas trabajaron en los cauces de San Jorge y El Bosque, en beneficio de los barrios San Jorge chico, San Jorge, Villa Alpina 1 y 2 y La Cañada. Dos días antes, el 26 de octubre, habían recorrido el arroyo Carabassa, que desemboca en el Río Luján.

En septiembre, en tanto, el Municipio había intervenido el arroyo Pinazo, con máquinas que ensanchan y limpian sus 25 kilómetros de extensión.

Emergencia climática por 180 días

Las tareas se desarrollan además con la emergencia climática y ambiental que el Concejo Deliberante aprobó el 22 de octubre. La medida rige por 180 días, prorrogables por decreto con la presentación de informes, y la Secretaría de Atención Ciudadana es la autoridad de aplicación. La ordenanza autoriza al Ejecutivo a realizar contrataciones directas vinculadas con la emergencia y a usar fondos para la contingencia climática.

Monitoreo en tiempo real del Luján

A fines de septiembre, el Municipio puso en marcha un sistema de monitoreo y alerta temprana: cuatro estaciones miden el Río Luján y una nueva etapa suma el arroyo Pinazo, con datos de lluvia y viento. La información converge en la Sala de Situación, que también muestra el estado operativo de compuertas y accesos.