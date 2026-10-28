El Municipio de Pilar profundiza las tareas de prevención ante la llegada del fenómeno climático de “El Niño” en los diferentes barrios y localidades.

En ese marco, el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, supervisaron los trabajos que se están realizando en la zona de los cauces de San Jorge y El Bosque.

Según consignaron, con las tareas se verán favorecidos todos los barrios de la zona.

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"Estamos avanzando con trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora de los sistemas de drenaje en los cursos de agua de todo Pilar, para favorecer el escurrimiento y reducir el impacto de las intensas lluvias previstas para los próximos meses", destacaron.

El jefe comunal resaltó que con las obras se van a ver favorecidos los habitantes de los barrios San Jorge chico, San Jorge, Villa Alpina 1 y 2 y La Cañada.

Las tareas apuntan a “estar mejor preparados en la periferia de Pilar para que el agua pueda desembocar y correr más rápido en su salida al Río Luján”, expresó Laurent.

Esta semana también se realizaron trabajos de similares características en el cauce del arroyo Carabassa y al mismo tiempo en el Concejo Deliberante se avanzó en la aprobación de la Emergencia climática y ambiental, iniciativa que apunta a dotar a la Comuna de las herramientas necesarias para mitigar los posibles efectos del fenómeno climático.