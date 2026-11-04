El Municipio de Pilar incorporó nuevo equipamiento para enfrentar los efectos del fenómeno meteorológico de El Niño.

Desde la Comuna especificaron que se sumarán a la flota municipal diez camiones y dos motoniveladoras que se usarán para el desarrollo de tareas de limpieza y desobstrucción en diferentes puntos del distrito.

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El equipamiento servirá para profundizar esas tareas que la Comuna ya viene desplegando en diferentes localidades, con el foco puesto en los cursos de agua, además de zanjas y canales.

En los últimos días, se llevaron adelante tareas de limpieza y desobstrucción en Ruta 28, Peruzzotti. También se desplegaron obras en los cursos de agua de El Bosque y San Jorge y en el cauce del arroyo Carabassa y en el arroyo Pinazo entre otros sectores.

Además, el pasado 22 de octubre el Concejo Deliberante aprobó la emergencia climática y ambiental por 180 días, para dotar al Ejecutivo de herramientas frente a El Niño.

Desde el Municipio indicaron que se continúan los trabajos hídricos de manera integral en todo el distrito.