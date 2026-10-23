El Concejo Deliberante aprobó la emergencia climática y ambiental, medida que apunta a dotar al Ejecutivo de herramientas para mitigar los efectos del fenómeno meteorológico de El Niño que tendrá su punto álgido en los próximos meses.

La medida fue aprobada en la última sesión ordinaria. Según el articulado del expediente, la emergencia será por 180 días, plazo que podrá ser prorrogado por decreto, aunque con la presentación de informes correspondientes que acrediten la posible extensión.

Según se estableció, el objeto de la medida, es “reconocer la crisis climática como un interés publico municipal; prevenir y mitigar los riesgos que los eventos climáticos extremos representan para la vida, la salud, la integridad física la vivienda la propiedad y para el ambiente”, según reza el texto del expediente al que tuvo acceso Pilar de Todos.

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Además, plantea la importancia de “priorizar en la gestión local las acciones de mitigación; coordinar las acciones municipales con la Provincia, la Nación, el Comité de la Cuenca del Río Lujan y demás organismos competentes”.

En cuanto a la autoridad de aplicación; esa función estará a cargo de la Secretaría de Atención Ciudadana.

La ordenanza avalada por el deliberativo también “autoriza al Ejecutivo a realizar contrataciones directas vinculadas con la emergencia y el uso de fondos para la contingencia climática”.

También se faculta al Ejecutivo “a gestionar financiamiento y la cooperación entre organismos nacionales, provinciales, internacionales y de crédito, y a celebrar los convenios necesarios” con la debida intervención del Concejo Deliberante.