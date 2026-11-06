El Municipio de Pilar ensancha y limpia el arroyo Burgueño como parte de las tareas de prevención ante la llegada del fenómeno climático de El Niño. Los trabajos, que apuntan a mejorar el escurrimiento del agua, se realizan además en otros cursos de agua de distintas localidades del distrito.

El intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, supervisaron las tareas de limpieza y ensanche sobre el cauce.

Favorecer el escurrimiento y reducir el impacto de las lluvias

Sobre el avance de las obras en el arroyo, los funcionarios remarcaron que continúan en marcha. “Seguimos avanzando con trabajos de limpieza y ensanche en el arroyo Burgueño para favorecer el escurrimiento y reducir el impacto de las intensas lluvias previstas para los próximos meses”, señalaron.

Los funcionarios también se refirieron al alcance de las intervenciones en el resto del distrito. “Estos trabajos se suman a los que venimos realizando para mejorar los sistemas de drenaje en los cursos de agua de todo Pilar”, destacaron.

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Una serie de obras que viene desde septiembre

La intervención en el Burgueño se suma a las que el Municipio desplegó en los últimos meses. El 28 de octubre, las máquinas trabajaron en los cauces de San Jorge y El Bosque, en beneficio de los barrios San Jorge chico, San Jorge, Villa Alpina 1 y 2 y La Cañada. Dos días antes, el 26 de octubre, habían recorrido el arroyo Carabassa, que desemboca en el Río Luján. En septiembre, en tanto, el Municipio había intervenido el Pinazo, con máquinas que ensanchan y limpian sus 25 kilómetros de extensión, tal como detalla el repaso de las labores de prevención ante El Niño.

Diez camiones y dos motoniveladoras para limpieza y desobstrucción

Por su parte, el Municipio incorporó nuevo equipamiento: diez camiones y dos motoniveladoras que se sumarán a la flota municipal. Se utilizarán en tareas de limpieza y desobstrucción en diferentes puntos del distrito, con foco en cursos de agua, zanjas y canales. Entre las zonas ya intervenidas figuran Ruta 28 y Peruzzotti.

Emergencia climática y ambiental por 180 días

En ese marco, el Concejo Deliberante aprobó el 22 de octubre la emergencia climática y ambiental por 180 días, para dotar al Ejecutivo de herramientas frente a El Niño. Desde el Municipio indicaron que se continúan los trabajos hídricos de manera integral en todo el distrito.