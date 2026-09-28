El Municipio de Pilar continúa avanzando con los trabajos de mejora y limpieza en el arroyo Pinazo, en el marco del plan de prevención para mitigar los efectos del fenómeno climático de “El Niño” previsto para los próximos meses.

En ese marco, el intendente Federico Achával y el secretario de Gobierno, Santiago Laurent recorrieron la zona dende se llevan adelante las tareas y que, al mismo tiempo, también se despliegan en todos los cursos de agua del distrito.

El jefe comunal explicó que el objetivo que persiguen es la de “mejorar la circulación y el drenaje del agua de lluvia” al tiempo que consignó que las obras de limpieza se extienden a lo largo de todo el arroyo.

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"Este avance es parte de las obras hidráulicas que llevamos adelante de forma integral en diferentes puntos de Pilar", remarcó el intendente.

Por su parte, Laurent remarcó que las tareas apuntan a “estar mejor preparados para la llegada de fuertes lluvias y tormentas”.

Los trabajos en Pinazo se suman a otros similares que se llevaron a cabo en el arroyo Carabassa, que tiene desembocadura en el Río Luján y las obras hidráulicas estructurales realizadas en el Canal Agustoni; Pilar centro, y los barrios El Rocío, Güemes y William Morris.

También se destacan obras de entubamientos en desagües en barrios y localidades.

“Estas son obras estructurales que benefician a toda la comunidad”, cerró el intendente.



