El intendente Federico Achával recorrió los trabajos sobre el cauce del arroyo Carabassa, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta. Las obras se realizan con el objetivo de mejorar el drenaje pluvial y la circulación del agua antes del fenómeno de El Niño.

Los avances se enmarcan en las tareas que el Municipio despliega sobre ríos y arroyos del distrito para evitar anegamientos.

Optimizar el drenaje en la zona

Según informó la Comuna, durante la recorrida el jefe comunal planteó que las obras sobre el Carabassa, al igual que las de otros puntos de Pilar, buscan mejorar el escurrimiento. “Los trabajos que estamos realizando en el Arroyo Carabassa, al igual que en diferentes puntos de todo Pilar, permiten optimizar el drenaje en la zona y mejorar la circulación de agua en la temporada de lluvias intensas”, destacó Achával.

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Mejorar el desagüe pluvial

Sobre el objetivo de las obras, Laurent señaló que apuntan a prevenir anegamientos antes de la temporada de fuertes lluvias. “Estamos trabajando en este arroyo con obras que nos permiten mejorar el desagüe pluvial y evitar anegamientos de cara a la temporada de fuertes lluvias”, indicó el funcionario.

Barrios preparados ante El Niño

En tanto, Peralta se refirió a la extensión de las tareas a otros cursos de agua del distrito. “Seguimos realizando trabajos de limpieza en todos los arroyos, ríos y cauces de agua para que nuestros barrios estén preparados de la mejor manera ante la llegada del fenómeno del Niño”, expresó la secretaria General.

Un plan que ya recorrió el Pinazo

Como publicó Pilar de Todos, el Municipio ya había informado trabajos sobre el Carabassa en septiembre, con foco en los barrios San Jorge, Carabassa, Los Grillos, La Comercial, Manantiales, San Francisco, Estancias del Pilar y Pilará. El 16 de septiembre, en tanto, Achával, Laurent y Peralta habían recorrido las máquinas que ensanchan y limpian los 25 kilómetros del arroyo Pinazo.

Las tareas sobre los cauces conviven con otras medidas de prevención. A fines de septiembre, el Municipio puso en marcha un sistema de monitoreo en tiempo real: cuatro estaciones miden el río Luján y una nueva etapa suma el Pinazo, con datos de lluvia y viento. La información converge en la Sala de Situación, que también muestra el estado operativo de compuertas y accesos.

El 22 de octubre, además, el Concejo Deliberante aprobó la emergencia climática y ambiental por 180 días, para dotar al Ejecutivo de herramientas frente a El Niño. Desde el Municipio indicaron que se continúan los trabajos hídricos de manera integral en todo el distrito.