El Municipio de Pilar pone en marcha un sistema propio de monitoreo y alerta temprana ante eventos hídricos, que permitirá seguir en tiempo real el comportamiento del Río Luján y de los arroyos del distrito para anticipar posibles crecidas.

La iniciativa se coordina con la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Sus equipos técnicos trabajarán junto a los municipales en estrategias de manejo, monitoreo y prevención en la cuenca del Luján.

Una mesa técnica con las universidades

El secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria de Gobierno Digital, Jaqueline Bouzada, encabezaron la reunión de coordinación con los representantes de ambas casas de estudio, según informó la Comuna.

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El proyecto prevé recuperar y poner en valor estaciones de medición existentes, a las que se incorporarán nuevos equipos de telemetría.

Cuatro puntos de medición sobre el Luján

En la actualidad ya funcionan las estaciones ubicadas en cuatro puntos del Río Luján, que permiten un seguimiento permanente de la cuenca.

La nueva etapa suma mediciones en el arroyo Pinazo. Además de la altura del agua, allí se registrarán precipitaciones, viento y evapotranspiración, variables que aportan más información para prever desbordes.

La Sala de Situación como centro de datos

Toda la información converge en la Sala de Situación, una plataforma propia del Municipio que reúne en tiempo real los datos de ríos, arroyos, lluvias y estaciones meteorológicas. También muestra el estado operativo de compuertas y accesos.

La herramienta incluye además un mapa de zonas de riesgo hídrico del distrito, con protocolos de actuación ya definidos para cada caso.

Obras en los cauces frente a El Niño

El sistema de alerta se complementa con los trabajos que el Municipio lleva adelante sobre los cursos de agua, en el marco del plan de prevención ante el fenómeno climático de El Niño.

Sobre el arroyo Pinazo, las máquinas trabajan en el ensanche y la limpieza del cauce a lo largo de sus 25 kilómetros de extensión.

Las tareas se extendieron luego al arroyo Carabassa, con foco en los barrios San Jorge, Carabassa, Los Grillos, La Comercial, Manantiales, los que conforman San Francisco, y también Estancias del Pilar y Pilará.