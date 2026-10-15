La industria concentra más del 90% de los puestos de trabajo registrados que se perdieron en Pilar entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, un período en el que el total del empleo privado en el distrito se redujo 5,3%.

En términos netos, Pilar perdió 3.479 puestos asalariados del sector privado. De ese total, 3.190 corresponden a fábricas.

Los datos analizados por Pilar de Todos surgen del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Mide el empleo asalariado registrado del sector privado según el domicilio de la empresa. Quedan afuera el empleo público, el informal y el de monotributistas y autónomos.

Los cierres detrás de la caída

El impacto en Pilar es concreto. En junio de 2025, Kimberly-Clark cerró su planta del Parque Industrial, donde se fabricaban toallitas húmedas y protectores diarios de marcas como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud. Unos 220 trabajadores quedaron sin empleo y la producción pasó a San Luis.

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A fines de agosto de 2025, la fábrica de cerámicos ILVA cerró su planta del Parque Industrial y despidió a unos 300 trabajadores. La ceramista decidió traer del exterior los productos que antes fabricaba en el distrito. Desde ese momento, los trabajadores continúan reclamando el pago de indemnizaciones.

Dos meses más tarde, en noviembre de 2025, Whirlpool dejó de fabricar lavarropas, heladeras y cocinas en su planta de Fátima, inaugurada en 2022, y desvinculó a 220 trabajadores. Misma lógica: la empresa mantiene la importación y la comercialización. En un comunicado, la multinacional atribuyó la decisión a “lineamientos estratégicos de eficiencia operativa y asignación responsable de recursos”.

Hace dos meses la planta en la que funcionaba Whirlpool se puso a la venta, por un valor que se calcula entre los 19 y 21 millones de dólares.

El efecto sobre proveedores y otras plantas

El cierre de Whirlpool alcanzó también a firmas vinculadas. La logística Translog despidió a 17 de sus 20 empleados en Pilar y cerró sus operaciones en el Parque Industrial. En tanto, Novax, que fabrica piezas plásticas para lavarropas, también se tuvo que achicar.

A esos casos se suman Kenvue (ex Johnson & Johnson), con 130 despidos en Fátima, y Magnera, con unas 160 personas en el año. En las última semanas, aunque ya por fuera del período analizado, Granja Tres Arroyos confirmó 80 despidos en su planta de Pilar.

Un parque industrial con menos trabajadores

La Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) estimó que el predio perdió unos 7.000 empleos en seis meses, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Es un relevamiento de la entidad que computa las desvinculaciones y contratos que no se renuevan, pero que también alcanzan a otros rubros que prestan servicios dentro del predio fabril, como servicios, limpieza, administración y seguridad.

Parte del sondeo de la CEPIP también está por fuera de los últimos datos disponibles del OEDE, y podía darse la mecánica que trabajadores que ya no prestan servicios en el Parque consiguen lugar en otros establecimientos. El balance, de todos modos, sigue siendo negativo.

Días atrás, también basados en datos de la CEPIP, el intendente Federico Achával alertó que unas 50 empresas del Parque Industrial corren peligro de cerrar, en su mayoría Pymes que emplean entre 40 y 50 trabajadores cada una.

El resto de los rubros

El rubro de servicios, que agrupa actividades como transporte, enseñanza y salud, es el más grande del distrito, con casi 30.000 puestos, y prácticamente no se movió: perdió 124. El comercio fue el único que creció, con 208 puestos más (2,3%).

La construcción, que retrocedió 292 puestos, una baja de 15,6%. Electricidad, gas y agua, y agricultura, ganadería y pesca tuvieron bajas menores, de 41 y 35 puestos. Fuera de la industria, entonces, el balance fue casi neutro: la caída del empleo registrado se explica, en lo esencial, por las fábricas.