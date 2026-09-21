El empleo privado registrado en Pilar cayó 5,32% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según datos oficiales del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), organismo que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación. La contracción representa la pérdida de 3.479 puestos de trabajo asalariados: de 65.376 a 61.897 en dos años.

El dato surge del relevamiento de los datos que hizo Pilar de Todos de la serie de empleo y remuneraciones por departamento que OEDE elabora a partir del cruce del padrón de contribuyentes, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Sistema de Simplificación Registral de ARCA. La medición corresponde específicamente al empleo asalariado registrado del sector privado, es decir, trabajadores en relación de dependencia con aportes en empresas privadas, sin incluir empleo público, monotributistas ni trabajo informal.

La caída se da en un contexto en donde las industrias están siendo de las actividades más golpeadas, hackeadas por el aumento de los costos como la luz o el gas, la baja de las ventas y la apertura de importaciones.

En ese contexto, Whirlpool cerró su planta pilarense en noviembre de 2025 y despidió a 220 trabajadores, tras un recorte previo de 60 puestos; Granja Tres Arroyos avanza en un concurso preventivo de acreedores con suspensiones y despidos en su planta de Pinazo; e ILVA cerró sorpresivamente sus puertas y dejó en la calle a 300 personas, solo para citar algunos casos.

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El panorama en el GBA

La caída de Pilar más que duplica el promedio de la región. En el conjunto de los partidos del Gran Buenos Aires más la Ciudad de Buenos Aires, el empleo privado registrado bajó 2,23% en el mismo período —de 3.086.675 a 3.017.750 puestos—. Pilar se ubica entre los doce distritos donde más empleo se perdió de los 41 relevados, donde claramente la incidencia de la industria es una de las razones. Los peores casos son Ensenada (-18,85%), Zárate (-11,18%), Berisso (-10,86%), San Fernando (-7,95%) y San Isidro (-6,06%). En la otra punta, Exaltación de la Cruz (+11,62%), Marcos Paz (+6,96%) y Ezeiza (+4,20%) fueron los únicos que ganaron empleo privado registrado en el período.

El deterioro nacional del empleo

El deterioro de Pilar se enmarca en un mercado laboral nacional que también empeoró. La tasa de desocupación llegó al 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2026, el nivel más alto desde 2021, según el INDEC. El organismo registró además una suba de la informalidad laboral de un punto porcentual frente al mismo período de 2025, con un correlato adicional: dentro del universo de trabajadores informales, la proporción de quienes trabajan por cuenta propia pasó del 34,3% al 37,3% en un año. En tanto, el deterioro fue más marcado en el interior del país que en los grandes centros urbanos: la desocupación en los aglomerados del interior trepó 1,3 puntos hasta 7,6%, y la subocupación demandante creció 0,9 puntos hasta 9,1%.