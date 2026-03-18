El escenario para el sector industrial es cada vez más complejo. La caída en la actividad, reflejada también en datos oficiales del INDEC, se traduce en Pilar en el cierre de empresas, menos líneas productivas y despidos.

En unos seis meses, expuso el titular de la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar (CEPIP), Néstor Dolera en diálogo con Pilar de Todos, se perdieron solo en el predio fabril de Pilar, uno de los más importantes de Sudamérica, 7 mil puestos de trabajo.

Según Dolera, quien asumió el cargo justamente hace seis meses, en ese período el plantel de trabajadores que se desempeñan en el Parque pasó de 35 mil a 28 mil, es decir una baja del 20%.

Puede interesarte

Los casos de la empresa de cerámicas Ilva, que expulsó a 300 trabajadores y cerró su planta en Pilar, Kimberly-Clark, con 200 bajas, y Whirlpool (esta última ubicada en cercanías al conglomerado), donde se produjeron 220 despidos, son solo algunos.

También hay achiques en Baterías Moura y otras firmas como Novax y Translog, algunas vinculadas a las empresas que ya decidieron cerrar, y otras con la posibilidad de traer desde el exterior, sobre todo China, los productos que antes elaboraban en Pilar.

Días atrás, Dolera había expuesto que la posibilidad de que se produzcan más despidos no era lejana, todo lo contrario.

"La apertura indiscriminada de las importaciones, sobre todo de China, es lo que está destruyendo a las pymes”, señaló Dolera en diálogo con Pilar de Todos.

“Es imposible que puedan competir con los costos altos, la carga tributaria que tienen, hace imposible la competitividad”, remarcó Dolera.

En ese contexto, desde el predio fabril advirtieron que el escenario podría agravarse si no cambian las condiciones económicas.

“Eso genera que las empresas, en principio, se empiecen a achicar, perdiéndose grandes puestos de trabajo, y después, cuando la estructura se hace inviable, terminan cerrando”, alertó Dolera.

Menos trabajo

Dolera fue enfático al señalar que se necesitan políticas que apunten a

proteger a nuestra industria”, porque de lo contrario “tarde o temprano se van a destruir muchos empleos”.

“En la provincia de Buenos Aires cierra una PyME cada cincuenta minutos, son verdaderamente datos alarmantes. La situación es muy compleja”, lamentó Dolera.

