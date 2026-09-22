Marcelo Barrionuevo, exdelegado y trabajador despedido de la fábrica de porcelanatos Ilva, expuso ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el reclamo de los 300 extrabajadores de la planta del Parque Industrial de Pilar. Los despedidos siguen sin cobrar indemnizaciones ni salarios adeudados.

La exposición se dio en la reunión informativa “Crisis industrial, importaciones y despidos”, convocada por la comisión que preside la diputada Julia Strada. Allí también dieron testimonio trabajadores de las diferentes plantas de Granja Tres Arroyos, Pampa Energía, UnionBat y Dass, entre otras firmas.

“Llevamos 387 días de conflicto”, arrancó Barrionuevo y precisó que se exposición lleva la voz de "de los 300 trabajadores de ILVA, y sus familias”.

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Frente a la Comisión, Barrionuevo relató que “el conflicto comenzó el 29 de agosto de 2025, cuando la empresa cerró la planta y envió los telegramas de despido”.

Desde entonces los extrabajadores sostienen un acampe frente al predio. “Llevamos 387 días, tenemos un acampe, hacemos olla popular, porque hay compañeros que realmente no tienen para comer”, describió.

“A nosotros nos tiraron como un perro en la calle, estamos abandonados, estamos peleando. Nosotros no estamos pidiendo nada, no estamos pidiendo que nos regalen algo a nosotros”, sostuvo. Agregó que lo que reclaman son los años de servicio.

El exdelegado recordó además que la firma se presentó en concurso preventivo ante el Juzgado Comercial N° 12. También señaló que la empresa aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de las indemnizaciones por causas económicas.

Fuera del sistema laboral

Barrionuevo contó su propia historia para graficar la situación del grupo. “Cuando entré en Ilva tenía 23 años, Ilva me dejó afuera con este modelo económico a los 46 años. Quedamos fuera del sistema laboral”, expuso.

También hizo referencia al Parque Industrial de Pilar, que según sus palabras llegó a tener más de 400 empresas cuando él empezó a buscar trabajo, a los 18 años. “En el parque industrial hay mucha hambre”, advirtió. Mencionó además a compañeros con hijos con discapacidad que quedaron sin cobertura ni ingresos.

En otro tramo, el trabajador comparó los costos de la producción local con los del material que llega del exterior. “El metro cuadrado de Ilva, son 4 cerámica, vale 52000 pesos”, detalló. Enseguida agregó: “Lo entiendo también al empresario, ¿no? Si yo voy a competir con uno que viene de afuera, un metro cuadrado que viene de afuera, que vale 6 mangos, no puede competir”.

Por su parte, cuestionó el ingreso de productos importados. “¿Están contentos porque viene el material de China, de Brasil, de otros lados? Tenemos que estar orgullosos de nosotros en la mano de obra que tenemos. Somos una mano de obra calificada”, planteó.

“Yo no sé de economía, yo lo que sé hacer es cerámico”, resumió.

En ese contexto, Barrionuevo se dirigió de manera directa a los legisladores del oficialismo. “Lo invito a algún diputado de La Libertad Avanza que vaya a Pilar”, lanzó, al plantear que vean la situación de las industrias del distrito.

También se refirió al rol de los trabajadores en el crecimiento de la compañía, al indicar que “Ilva se hizo grande gracias a nosotros, a los trabajadores, a nuestro esfuerzo”. Sostuvo que “las industrias la hacen grandes los trabajadores” y le reclamó al Gobierno Nacional un cambio de rumbo. “El pueblo necesita un presidente que vea al pueblo”, afirmó.

“Necesitamos al empresario, sí, pero también un gobierno que nos integre de vuelta a la sociedad trabajadora”, concluyó ante los diputados.