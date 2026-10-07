El intendente Federico Achával advirtió por la pérdida de empleo y el riesgo de cierre de empresas en el Parque Industrial de Pilar, en una entrevista con Infobae a las Nueve. En diálogo con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el jefe comunal describió una caída sostenida en la cantidad de trabajadores que ingresan diariamente al predio fabril.

Achával comparó la dotación actual de personal con la que había en el pasado. "Históricamente entraban a trabajar 35 mil personas. Hoy son 28 mil", dijo.

La cifra se suma a lo informado en marzo por la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar (CEPIP). Su titular, Néstor Dolera, había contabilizado una baja de 7.000 puestos de trabajo en seis meses, con casos como los de Ilva, Kimberly-Clark y Whirlpool, según publicó Pilar de Todos.

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El intendente también se refirió a la situación de las firmas radicadas en el complejo, a partir de información que, según explicó, recibió del presidente del Consorcio del Parque Industrial de Pilar. "Dentro de las 300 empresas que hay, hay 50 que están al límite de la quiebra o del concurso", afirmó, en línea con lo que este medio había adelantado semanas atrás.

Para Achával, esos números están vinculados con una discusión económica más amplia, que según planteó debería poner en el centro la producción y el empleo. "Claramente nosotros planteamos un modelo alternativo a este", aseguró, en referencia al rumbo que atribuyó al Gobierno nacional.

El endeudamiento de los vecinos

El jefe comunal también se refirió al nivel de endeudamiento de los vecinos de Pilar y lo vinculó con las dificultades que enfrentan los comercios de cercanía. "En Pilar son 140 mil las personas que están endeudadas y 60 mil las que están en mora", precisó.

El debate por las tasas municipales

Ante los cuestionamientos de sectores comerciales por las tasas municipales, Achával sostuvo que el debate debe contemplar cómo se distribuyen los recursos entre los distintos niveles del Estado. "Quiero discutir el sistema tributario argentino", planteó.

En esa línea, detalló que, según sus números, el 81% de los impuestos corresponden al Gobierno nacional, el 17% a la Provincia y el 2% a los municipios, mientras que en el caso de Pilar la proporción sería del 1,65%. El intendente defendió el rol que cumplen los gobiernos locales y sostuvo que sus responsabilidades exceden los servicios tradicionales. "No solamente tenemos responsabilidad de alumbrado, barrido y limpieza, sino que nos hacemos cargo de la seguridad, de la educación y de la obra pública", dijo.

Las obras de infraestructura

Como parte de su argumento, Achával repasó algunas de las obras realizadas durante su gestión y puso como ejemplo la infraestructura vial. "Cuando asumimos, Pilar tenía 9 mil cuadras sin asfaltar y hoy tiene menos de 3 mil", afirmó.

El intendente, en tanto, contrastó esa situación con la participación del Estado nacional en materia de infraestructura. "El Gobierno nacional no construyó ni un hospital, ni una escuela, ni una ruta. Nosotros en seis años construimos 31 escuelas, tres hospitales y el año pasado asfaltamos 1.200 cuadras", sostuvo.