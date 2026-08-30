Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron al cantante oriundo de Presidente Derqui, Callejero Fino, en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de detectar que la camioneta Volkswagen Amarok en la que se trasladaba lo hacía sin patente.

La irregularidad motivó la identificación de los ocupantes y una posterior requisa del vehículo.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, según informaron fuentes policiales.

Junto al artista viajaba un joven de 27 años quien también quedó involucrado en el procedimiento.

Puede interesarte

El hallazgo del arma se produjo a partir del control realizado por los efectivos ante la falta de patente del vehículo.

Ahora la Justicia deberá determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que se encontraba dentro de la camioneta, además de establecer la situación procesal de los dos ocupantes.

Según trascendió, "Callejero Fino" y su acompañante se dirigían al cumpleaños del novio de la cantante María Becerra, el rapero J Rei, a celebrarse en una quinta de la zona.

Los dos detenidos fueron parados durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre con efectivos que realizaban adicional, durante un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27.

Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo de Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro.

