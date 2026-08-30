Esta semana comenzará el juicio oral contra dos acusados de haber asesinado a un joven pilarense durante un asalto para robarle la moto.

Se trata del crimen de Sebastián Ochoa quien fue interceptado por los delincuentes en la zona de José C. Paz, en un hecho ocurrido en el pasado mes de enero de 2024.

Sebastián había salido de su puesto laboral, en una estación de servicio, y se dirigía en el rodado hacia su domicilio en la localidad de Manuel Alberti.

En el trayecto fue abordado por cuatro delincuentes que intentaron sustraerle la moto, en José C. Paz.

De acuerdo a la causa, la víctima no opuso resistencia y entregó el vehículo. Sin embargo, uno de los agresores le efectuó un disparo a corta distancia, que le provocó la muerte en el lugar.

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Por el homicidio llegarán a juicio Hernán Ariel Bonda y Elías Santiago Fernández, ambos detenidos. Las audiencias están previstas para esta semana: los días 2, 3 y 4 de septiembre en el Tribunal Oral N°7 de San Martín.

La instrucción judicial determinó que en el ataque intervinieron al menos cuatro personas. Sin embargo, solo dos fueron procesadas como responsables directos, ya que el resto de los sospechosos no pudo ser detenido por falta de elementos probatorios para dictar prisión preventiva.

En ese marco, la familia de Ochoa reclama que se haga justicia e invita a la comunidad a acompañar el proceso judicial.

“Acompañanos a pedir cadena perpetua para los asesinos”, exigieron al tiempo que también reclamaron la detención de los otros implicados en la causa.

Al momento de su asesinato, Sebastián era padre de un niño de dos años y estaba esperando a su segunda hija.