Un 46% de los hogares integrados por personas de sesenta años o más atravesó problemas de ingresos insuficientes entre 2024 y 2025, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata del nivel más alto de la serie relevada desde 2017.

El dato surge del informe "Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)", que marca una suba de cinco puntos porcentuales frente al bienio 2022-2023.

La brecha entre sectores sociales

La falta de recursos golpea con mayor dureza a los hogares de menores ingresos. En el estrato socioeconómico muy bajo, el 71,1% de los hogares declaró ingresos insuficientes, mientras que en el sector bajo la cifra llega al 55,2%.

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Menos comida en la mesa

La inseguridad alimentaria en esta franja etaria pasó del 12,3%, registrado entre 2017 y 2019, al 18,4% en el período 2024-2025. La brecha entre clases sociales es amplia: en el nivel medio alto el indicador es del 1,1%, frente al 39,1% del sector muy bajo, lo que implica que el riesgo alimentario en ese grupo multiplica por 35 al de los sectores más acomodados.

Servicios básicos sin pagar

Los problemas económicos también impactaron en el pago de tarifas. Un 21,3% de los hogares con adultos mayores debió interrumpir el pago de algún servicio público por falta de dinero, proporción que sube al 39,4% en los sectores de menor poder adquisitivo.

Retrocede la ayuda estatal

Pese a este panorama, la cobertura estatal mediante programas de transferencia o asistencia alimentaria bajó del 30% durante la pandemia al 26,8% en la actualidad, alcanzando solo al 42,4% de los hogares del estrato más castigado.

Viviendas con carencias

Las dificultades habitacionales completan el cuadro: el 11,8% de los adultos mayores habita inmuebles con deficiencias estructurales, porcentaje que sube al 27,5% en los sectores vulnerables. En paralelo, el 25,2% de esta población sufre privaciones en el acceso a agua corriente, gas o saneamiento, una falencia que afecta a cerca de la mitad de los hogares del estrato muy bajo.

Salud postergada

El acceso a la salud también retrocedió. El 35,2% de los hogares postergó o directamente suspendió consultas médicas y la compra de medicamentos por motivos presupuestarios, el pico histórico de la serie, con un incremento de casi diez puntos respecto al período previo. Esta situación afecta al 55% de las familias del sector muy bajo.

El rol de PAMI

En cuanto al uso de la obra social durante 2025, el 74% de los afiliados la utilizó para atención médica y el 70% para adquirir medicamentos.

Las opiniones sobre las prestaciones mostraron divisiones: el 61,7% aprobó la atención médica, en tanto que la cobertura de remedios cosechó una valoración positiva inferior al 50%, con mayor reticencia entre los sectores de menores recursos.