El intendente de Pilar, Federico Achával, participó junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, del primer aniversario del SUM de Río Luján, ubicado en la Plaza de los Colores. El espacio funciona como punto de encuentro para las familias del barrio, que realizan allí talleres y actividades deportivas y culturales.

Un balance del primer año

Durante el encuentro, Achával destacó el uso cotidiano del lugar por parte de los vecinos. "Hoy nos encontramos con familias de Río Luján para compartir el primer año de este lugar que los une".

El intendente agregó que "para nosotros, es una gran alegría ver cómo, todos los días, las familias comparten actividades, se divierten y crean buenos momentos en este lugar porque para eso lo construimos".

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El espacio, cada vez más propio del barrio

Por su parte, Laurent remarcó la integración del SUM a la vida comunitaria al sostener que "se convirtió en parte de la comunidad y cómo cada familia lo hace propio todos los días".

En tanto, Peralta subrayó el objetivo original de la obra al señalar que se trata de "un lugar que construimos para que las familias puedan encontrarse, compartir y disfrutar", y agregó que le da alegría ver cómo "este lugar, tan especial para el barrio, se transformó en un lugar de encuentro para todos".

Otras prestaciones del predio

La Plaza de los Colores, donde funciona el SUM de Río Luján, también cuenta con juegos infantiles, una cancha de fútbol, un corredor aeróbico y un playón deportivo destinados a actividades recreativas para la comunidad.