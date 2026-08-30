La demanda de dólares volvió a crecer en julio: 1,7 millones de argentinos compraron moneda estadounidense, el mayor nivel mensual del año y el más alto desde octubre de 2025, cuando se celebraron las elecciones legislativas.

Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,7 millones de personas realizaron compras brutas por US$ 3.319 millones, mientras que 697.000 vendieron por US$ 404 millones. El resultado fue un saldo comprador neto de US$ 2.916 millones.

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La comparación con los meses previos

En junio, la cantidad de compradores había sido de 1,5 millones, que adquirieron billetes por US$ 2.443 millones, en tanto unas 715.000 personas vendieron por US$ 428 millones. Ese registro ya superaba al de mayo, cuando 1,4 millón de argentinos se habían llevado US$ 2.260 millones, de acuerdo a información publicada por el periodista Ismael Bermúdez para el diario Clarín.

Dónde quedó el dinero

El informe del BCRA precisó que, de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, unos US$ 1.000 millones quedaron depositados en bancos locales y otros US$ 1.000 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que cerca de US$ 900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir gastos de servicios y otros consumos realizados con tarjetas.

Récord en las exportaciones

El comercio exterior, en tanto, dejó ingresos netos por US$ 4.077 millones: los cobros de exportaciones alcanzaron los US$ 10.074 millones, un nuevo máximo histórico por tercer mes consecutivo si no se consideran los meses con programas específicos de incentivo exportador. Los pagos de importaciones, por su parte, sumaron US$ 5.997 millones.