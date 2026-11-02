La Policía de Pilar en conjunto con la Guardia Urbana detuvo a 30 personas durante las últimas horas en distintas localidades del distrito, una de ellas con pedido de captura activo.

Los procedimientos se concretaron en el marco de un despliegue de prevención y control que coordinaron la Policía y la Secretaría de Seguridad en todo el territorio.

Según pudo saber Pilar de Todos, el trabajo incluyó 17 operativos de saturación en cinco localidades.

Siete de los operativos se realizaron en Derqui, cuatro en Villa Astolfi, tres en Pilar, dos en Manuel Alberti y uno en Del Viso.

Presencia territorial con herramientas tecnológicas

Por su parte, desde la Secretaría explicaron que el despliegue forma parte del trabajo permanente para fortalecer la prevención y la presencia en el territorio. Para ello se coordinan los distintos cuerpos operativos y se utilizan las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.

Puede interesarte

Detenidos por robos en countries de Pilar

En los últimos días, la Policía de Pilar también detuvo a presuntos integrantes de una banda acusada de cometer robos en countries del distrito. Voceros de la Secretaría de Seguridad indicaron que los sospechosos son investigados por hechos ocurridos en el barrio cerrado Pilar Village, en el country La Masía y en inmediaciones de una urbanización de La Lonja.

El 30 de octubre, los efectivos allanaron la vivienda de uno de los involucrados en el asalto a una familia de Pilar Village. Se trata de un joven de 16 años, a quien le secuestraron una mochila de la víctima, en la que los ladrones habían llevado lo sustraído, y prendas usadas durante el delito.

El robo ocurrió el 11 de octubre, cuando delincuentes encapuchados sorprendieron a una familia durante la madrugada. Según los investigadores, golpearon a uno de sus integrantes con un fierro en la cara y se llevaron dinero en pesos y dólares, joyas y celulares, antes de darse a la fuga.

El otro involucrado en ese hecho, de 19 años y domiciliado en Villa Rosa, ya había sido capturado por Guardia Urbana el 23 de octubre, junto a otros dos acusados. Las cámaras del Centro de Monitoreo los detectaron mientras intentaban ingresar a un barrio cerrado cercano a Seguí y Colectora, en La Lonja.

Sobre el robo en La Masía, “labores investigativas determinaron, además, que esos tres aprehendidos eran los autores materiales de un robo ocurrido en el country La Masía, acontecido el 17 de octubre”, señalaron las fuentes, que precisaron que los presuntos delincuentes ingresaron a dos viviendas en ausencia de sus moradores.

Por su parte, los voceros agregaron que los sindicados “poseían antecedentes penales por hechos de similares características”.

Cuatro sospechosos capturados en Zelaya

El 28 de octubre, a la madrugada, Guardia Urbana y Policía capturaron a cuatro sujetos acusados de ingresar a una vivienda de Zelaya y huir a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

El seguimiento de las cámaras de seguridad y el operativo cerrojo permitieron capturar a los involucrados, secuestrar un arma de fuego y recuperar el vehículo.