Delincuentes ingresaron a una casa del country Pilar Village, en Pilar, golpearon al propietario y escaparon con dinero y joyas.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en una urbanización ubicada sobre la calle Chubut al 600, a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana y en cercanías a la Ruta 25.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, al menos dos ladrones ingresaron al country tras romper un alambrado perimetral y llegaron hasta una de las viviendas.

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El propietario estaba con su familia

La víctima, un hombre de 64 años, se encontraba en la casa con su esposa, su hija y el novio de ella. Los delincuentes golpearon al propietario y se llevaron dinero y joyas, para luego escapar. El hombre recibió asistencia médica tras la agresión y al cierre de esta nota aún no había detenidos y se intentaba dar con los atacantes.

2da. actualización.