Ladrones asaltan una casa en country de Pilar y golpean al propietario
Ocurrió en Pilar Village, donde los delincuentes ingresaron al romper un cerco perimetral. Huyeron con dinero y joyas.
Delincuentes ingresaron a una casa del country Pilar Village, en Pilar, golpearon al propietario y escaparon con dinero y joyas.
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en una urbanización ubicada sobre la calle Chubut al 600, a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana y en cercanías a la Ruta 25.
De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, al menos dos ladrones ingresaron al country tras romper un alambrado perimetral y llegaron hasta una de las viviendas.
El propietario estaba con su familia
La víctima, un hombre de 64 años, se encontraba en la casa con su esposa, su hija y el novio de ella. Los delincuentes golpearon al propietario y se llevaron dinero y joyas, para luego escapar. El hombre recibió asistencia médica tras la agresión y al cierre de esta nota aún no había detenidos y se intentaba dar con los atacantes.
2da. actualización.