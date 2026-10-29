Cuatro hombres fueron detenidos tras una persecución por Panamericana, acusados de ingresara a una vivienda de Zelaya y se llevarse una camioneta Toyota Hilux.

En el operativo intervinieron la Guardia Urbana y la Policía de Pilar, y terminó en Del Viso.

Una alerta vecinal dio inicio al operativo

El procedimiento comenzó con la activación de la aplicación Alertas, que dio aviso de un robo en una vivienda de Zelaya.

Según pudo saber Pilar de Todos, de fuentes de la causa, cuatro sospechosos armados ingresaron a la casa y se llevaron el vehículo.

Seguimiento y cerrojo hasta Del Viso

Con la información recabada, los efectivos ubicaron la camioneta en las inmediaciones de Caamaño y Panamericana e iniciaron un seguimiento. El rodado fue interceptado en Panamericana y Florida, donde dos de sus ocupantes quedaron detenidos.

Puede interesarte

Los otros dos sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron capturados en Del Viso por un móvil de la Guardia Urbana.

Una pistola Glock 9 milímetros entre los secuestros

Durante el operativo se secuestraron una pistola Glock calibre 9 milímetros y un cargador con siete municiones. La camioneta fue recuperada.

Siempre de acuerdo a las fuentes, los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia por robo agravado por el uso de arma de fuego.