Tres sospechosos fueron detenidos por la Guardia Urbana y la Policia tras intentar ingresar a robar a un barrio cerrado de La Lonja, en Pilar, durante la madrugada de esta jornada.

El aviso del Centro de Monitoreo

Desde el Centro de Monitoreo observaron a los sospechosos mientras merodeaban un descampado cercano al cruce de Seguí y Colectora. Pasados unos minutos, uno de ellos escaló el cerco perimetral e ingresó a un barrio privado.

Un aprehendido y dos en fuga

Según pudo saber Pilar de Todos, la información fue transmitida de inmediato a los móviles de Guardia Urbana, que se acercaron al lugar y aprehendieron a uno de los sospechosos. Los otros dos escaparon por el campo en dirección a calle Chile.

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Captura

Con el respaldo de la Policía de Pilar, los dos prófugos fueron capturados en las cercanías de Colectora y Chile. Llevaban un arma blanca de gran porte, dos destornilladores, prendas oscuras, guantes y pasamontañas.

Posible vínculo con otro robo

Por su parte, siempre de acuerdo a las fuentes, los detenidos estarían presuntamente vinculados a un robo cometido durante la semana pasada en otro barrio cerrado de la zona.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, en una causa caratulada como tentativa de robo y averiguación de ilícito.

