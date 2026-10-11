El Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, recurrió a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a cargo de Juan José Böckel, para que reclame garantías para que los vecinos de los barrios linderos al peaje Larena sigan sin pagar la tarifa. El planteo llega luego de que la Dirección Nacional de Vialidad no despejara las dudas sobre el futuro de las cabinas de cobro manual y de la tarifa vecinal con el sistema Free Flow.

La presentación ante el organismo nacional se formalizó mediante la actuación N° 00353-2026. Sucede a la respuesta que Vialidad dio a la actuación N° 00331-2026, que Maciel había presentado el 10 de septiembre. Böckel está al frente de la Defensoría de la Nación como subsecretario general, ya que el cargo de titular está vacante desde 2009.

En esa primera presentación, el Defensor local pidió información sobre dos puntos. Por un lado, si las cabinas manuales del peaje Larena permanecerán cuando se implemente el Free Flow, un método de peaje inteligente que elimina las cabinas y las barreras físicas. Por otro, si se mantendrán la tarifa vecinal y la de usuarios frecuentes para los frentistas de la zona, que cruzan las barreras a diario para sus tareas cotidianas. La consulta se hizo un día después de que la empresa Vial 8 asumiera, el 9 de septiembre, la concesión del corredor de la Ruta Nacional 8, que incluye el peaje.

Tarifas diferenciales

Según Vialidad, el pliego de especificaciones particulares establece que deben mantenerse las tarifas diferenciales vigentes al momento de la toma de posesión de la concesión. El organismo aclaró, sin embargo, que la autoridad de aplicación puede revisar esos beneficios si lo solicita la concesionaria, para verificar si persisten las condiciones que justificaron su otorgamiento. Entre ellas mencionó la frecuencia de los viajes y la cercanía del domicilio del usuario a la estación de peaje.

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También indicó que los descuentos por frecuencia de uso y las exenciones de pago deben implementarse exclusivamente mediante el dispositivo TelePASE.

Sobre las cabinas manuales, la cartera nacional recordó que, según los Decretos N.° 196/2025 y N.° 733/2025, para el 31 de diciembre de 2026 todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automáticas canalizadas con barreras y/o vías Free Flow. En consecuencia, el concesionario deberá implementar el sistema en todas las estaciones de peaje. Podrá mantener vías mixtas a su criterio, siempre que no interfieran con aquel sistema.

Sin colectoras

Maciel decidió recurrir a la Defensoría de la Nación por la falta de certezas sobre la continuidad de la exención y tras tomar conocimiento de varias situaciones en las que frentistas de los barrios linderos debieron abonar la tarifa plena al cruzar la barrera. En su planteo, sostuvo que los derechos de los vecinos vienen siendo vulnerados desde hace 20 años, cuando se construyó la autopista y se instalaron las cabinas sin colectoras ni caminos alternativos. Los vecinos de la zona sostienen ese reclamo bajo la consigna "sin colectoras no hay peaje".

En la actuación N° 00353-2026, Maciel precisó que desde Vialidad “no se brindó información concreta sobre la permanencia de cabinas de cobro en el Peaje (sobre las cuales se permite actualmente el paso gratuito a los vecinos), y que la continuidad de estas se encuentra sujetas al criterio de la concesionaria”.

Y agregó: “Tampoco -continúa el texto- se precisó cómo accederán a la tarifa vecinal los usuarios que no cuenten con TelePASE, ni se descartó una eventual revisión de dicha tarifa, de modo que subsiste la incertidumbre sobre la continuidad de un beneficio de uso cotidiano para numerosos vecinos, quienes utilizan el peaje para trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud”.

El pedido

El Defensor del Pueblo de Pilar solicitó que, ante la Dirección Nacional de Vialidad y la concesionaria Vial 8 S.A., la Defensoría de la Nación:

a) Requiera información formal y precisa sobre si se prevé la permanencia de cabinas de cobro manual o vías mixtas en el peaje Arroyo Larena, o si el Free Flow las reemplazará en forma total y definitiva.

b) Procure que se garantice el mantenimiento de la tarifa vecinal y de usuarios frecuentes vigentes para los vecinos y frentistas de la zona, sin que se sometan a revisión que implique su pérdida o reducción.

c) Requiera que se informe de qué manera los usuarios que hoy gozan de tarifas diferenciales, descuentos y exenciones podrán seguir accediendo a ellos bajo el Free Flow, y que se adopten mecanismos que eviten que la falta de TelePASE implique la pérdida de esos beneficios.