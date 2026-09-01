La concesionaria Vial 8 anunció que se dejará de aceptar dinero en efectivo en la estación del Peaje Larena ubicada en el Km 66 de la Ruta Nacional 8.

La medida, especificaron, también se extenderá a las cabinas de Solís, Venado Tuerto y Sampacho.

Así, quienes no cuenten con el sistema de TelePASE deberán abonar una tarifa manual electrónica equivalente al doble del valor que se cobra a los usuarios adheridos al sistema.

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Según especificaron desde la concesionaria, la medida forma parte de un proceso de modernización del corredor vial, que se extiende por 720 kilómetros a lo largo de cuatro provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Con la implementación del nuevo sistema, las cabinas de peaje pasarán a operar de manera exclusivamente electrónica, sin la opción de pago en efectivo que hasta ahora estuvo disponible.

Los conductores que no dispongan de TelePASE deberán recurrir a las modalidades de pago manual electrónico habilitadas por la concesionaria. En esos casos, el monto a pagar será el doble de la tarifa que corresponde a los usuarios con el dispositivo instalado en sus vehículos.

Ante el cambio inminente, VIAL 8 recomendó a quienes circulan habitualmente por la ruta que se adhieran a TelePASE antes de que el nuevo esquema entre en vigencia, con el objetivo de evitar el recargo adicional en el costo del peaje.

La empresa impulsará, en las próximas semanas, una campaña informativa a lo largo de todo el corredor. La difusión incluirá cartelería en los accesos a las vías, señalización sobre las barreras de las cabinas y entrega de material informativo a los usuarios, además de comunicación a través de medios y canales digitales.

Según explicó la concesionaria, el objetivo de la transición es agilizar el paso de los vehículos por las cabinas, reducir los tiempos de detención y mejorar la circulación general en las rutas nacionales que integran el corredor.