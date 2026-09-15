La Defensoría del Pueblo de Pilar reclamó a Vialidad Nacional que los frentistas del peaje Larena, en Fátima, continúen exentos del pago de la tarifa tras el cambio de esquema de cobro dispuesto por la nueva empresa concesionaria del corredor de la Ruta 8.

El reclamo se dio en paralelo a una protesta vecinal: en la tarde del domingo, vecinos de Pilar y de Exaltación de la Cruz se concentraron en las inmediaciones de las cabinas bajo la consigna "sin colectoras no hay peaje", un pedido que los frentistas sostienen desde la instalación del peaje, hace casi dos décadas.

La actuación ante Vialidad Nacional

A través de la actuación N° 00331-2026, presentada el 10 de septiembre, el Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, le solicitó al titular de la cartera nacional conocer si "está previsto el mantenimiento del sistema de tarifa vecinal y de usuarios frecuentes vigentes para los vecinos de los barrios El Jagüel, San Carlos, El Quincho, Arroyo Larena, Parque Sakura y demás frentistas de la Autovía 8".

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Al mismo tiempo, el ombudsman quiso saber "de qué manera se garantizará que los usuarios que actualmente gozan de descuentos y exenciones puedan seguir accediendo a ellos sin inconvenientes".

En la actuación se sostuvo que "se considera indispensable que cualquier modificación en el sistema de cobro contemple la realidad de los vecinos mencionados, muchos de los cuales utilizan a diario el peaje para trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud, debiendo preservarse la continuidad de los beneficios tarifarios de los que actualmente gozan, por tratarse de un derecho adquirido".

"Tomamos conocimiento de que la empresa dispuso dos pases pagos por vehículo por día y el resto sin cargo, pero esto, pese a que fue presentado como un beneficio, sigue teniendo un costo alto para el vecino que debe pasar por el peaje todos los días para cumplir con sus obligaciones cotidianas", señaló Maciel, al tiempo que reclamó: "buscamos que los vecinos directamente sean eximidos del pago, como venía ocurriendo hasta ahora".

Cambio de concesión y reclamo vecinal

El reclamo de la Defensoría se enmarca en un contexto de malestar creciente: el corredor de la Ruta Nacional 8 pasó, en los últimos días, de estar administrado por la estatal Corredores Viales a manos de la firma Vial 8. Para los vecinos que protestaron el domingo, el cambio de empresa no vino acompañado de mejoras en la infraestructura de la zona ni de avances en la colectora que les permitiría evitar el pago del peaje. Los manifestantes remarcaron que no cuentan con colectora ni con iluminación en el sector y que, para ellos, nada cambió como para justificar el cobro.

Foto La Semana

A ese planteo se sumó el rechazo al aumento de tarifa vigente desde el sábado: el pago electrónico al público para los vehículos de categoría 1 quedó en $1.834,95 por pasada, lo que eleva el costo de los dos cruces diarios contemplados en el beneficio de residente a $3.669,90 por día y unos $110.097 por mes, por automovilista.

Los vecinos también cuestionaron que el peaje ya no acepte dinero en efectivo. El pago debe hacerse con TelePASE o por medios electrónicos habilitados en las cabinas; quien circula sin el dispositivo afronta un recargo del 100%, y si la pasada no se abona se genera una multa fotográfica asociada a la patente del vehículo. Para los manifestantes, este esquema profundiza las dificultades de quienes usan el corredor a diario, en momentos en que, según señalaron, la empresa recorta personal y sigue sin cumplir con la obra de la colectora.

Ese beneficio de residente, además, no es automático: requiere un trámite presencial de lunes a viernes de 8 a 17, con DNI que acredite domicilio en Pilar o Exaltación de la Cruz, cédula del vehículo a nombre del solicitante y una factura de servicio o impuesto que coincida con esa dirección. El beneficio aplica a un solo vehículo, que debe contar con TelePASE.

Antecedentes del reclamo

La primera intervención de la Defensoría del Pueblo de Pilar ante Vialidad Nacional para solicitar la excepción de pago en el peaje Larena, hasta tanto se habiliten colectoras, tuvo lugar en abril de 2024. Sin embargo, la respuesta del organismo nacional llegó con un revés para los vecinos de la zona: se aseguró que "no es obligatoria" la existencia de caminos alternativos en cada estación de cobro, avalando así el accionar de la concesionaria.

Ante la falta de acompañamiento del organismo nacional, la Defensoría del Pueblo de Pilar continuó con los reclamos ante la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. En tanto, en abril de 2025 volvió a elevar una actuación a Vialidad Nacional para conocer los detalles del cobro automático que había comenzado a implementarse en las cabinas del peaje Larena.

En esa oportunidad, Maciel reiteró la necesidad de que los vecinos continúen exceptuados del pago incluso con la implementación de nuevos sistemas de cobro, al indicar que "consideramos indispensable que cualquier modificación en el sistema de cobro contemple la realidad de los vecinos mencionados, muchos de los cuales utilizan a diario el peaje para trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud. La continuidad de los beneficios tarifarios es un derecho adquirido que debe preservarse".