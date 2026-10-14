Un fuerte operativo policial se desplegó en la puerta de la planta Pinazo de la Granja Tres Arroyos de Pilar con el que quedó, momentáneamente, desalojado el acampe y bloqueo que llevaban a cabo los trabajadores despedidos de la fábrica para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones adeudadas.

Los agentes se apostaron en los portones de ingreso en horas de la madrugada para permitir que camiones con pollos e insumos entren a la planta.

Más temprano, autoridades policiales se habían acercado al lugar para anunciar a los manifestantes que, tras una denuncia que habrían realizado los empresarios, desde la Fiscalía de Pilar dieron la orden de llevar adelante el desalojo del acampe.

Con esa información, los trabajadores afectados exigieron que les presentaran un documento que certifique dicha orden. “Si nos muestran ese papel, firmado por el Fiscal, nosotros nos corremos”, habían señalado desde el acampe.

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La medida consistía en bloquear justamente el acceso de camiones a la planta, con el objetivo de que la empresa les dé respuestas a más de 80 trabajadores que fueron despedidos semanas atrás, pero que aún no cobraron la indemnización, a los que también, aseguraron, se les deben salarios desde mayo.

Tensión en el acampe

La situación se volvió tensa en las últimas horas del martes.

“Fue un operativo gigante, inmenso, una situación muy tensa con más de 150 efectivos para un grupo de 15 trabajadores que estábamos ahí. Y una vez que la Policía se puso delante de los manifestantes ya no se pudo hacer nada”, relató José Vera, uno de los trabajadores afectados.

Cerca de las 4 de la madrugada, los uniformados crearon un cordón con el que custodiaron el ingreso de los camiones al predio.

“Nosotros solo somos trabajadores que estamos reclamando nuestro sueldo, nuestras indemnizaciones pero la empresa hace ya más de dos años que no viene respetando las leyes”, resaltó Vera quien reclamó nuevamente la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Trabajadores prometen volver

“Estamos solos, somos 80 trabajadores que solo queremos lo que nos corresponde. Y también hacer ver la explotación a la que son sometidos los que aun trabajan dentro de la empresa: la producción es la misma de hace tres años cuando se operaba con unos 350 empleados. Hoy, hay entre 100 y 120 trabajadores”, relató Vera.

Los trabajadores, en tanto, prometen retomar el reclamo. “Esto es muy desgastante, vamos a reorganizarnos y seguir en la lucha”, cerró Vera.