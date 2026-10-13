Los trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos, Planta Pinazo, en Pilar retomaron en la tarde de este lunes la protesta en la puerta de la empresa para exigir el pago de salarios adeudados y las indemnizaciones.

Se trata en total de unos 50 trabajadores a los que la firma les debe cuatro meses de sueldos, el aguinaldo y la liquidación final, según relataron a Pilar de Todos.

Frente a ese panorama, este lunes los afectados regresaron a la puerta de la fábrica para impedir el ingreso de los camiones que llegan con insumos para la producción.

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Hasta el momento, han retenido dos unidades que, aseguran los trabajadores, intentaron ingresar a la planta antes de tiempo. “Logramos interceptarlos para que no se metan y así poder negociar algo por los despidos y las indemnizaciones que nos adeudan”, afirmaron los afectados apostados en el ingreso al predio.

Allí, afirmaron, se quedarán todo el tiempo necesario. “No nos vamos a mover de acá hasta que haya una solución de alguien de adentro que venga a dialogar con nosotros”, resaltaron mientras preparan nuevamente un acampe para pasar la noche.

La medida es la misma que implementaron la semana pasada, antes del inicio del fin de semana largo. El viernes pasado, uno de los empleados, en contacto con Pilar de Todos, aseveró que desde la empresa les ofrecieron “un cajón de pollo a cada uno” para que levanten el bloqueo.

“Lo único que nos ofrecieron fue un cajón de pollo para que levantemos el corte, pero no lo aceptamos. Vamos a mantener el acampe hasta que haya una solución”, manifestaron.

