La empresa Granja Tres Arroyos, que atraviesa una compleja crisis económica y financiera, ratificó la decisión de avanzar con 1.250 despidos en sus plantas de la provincia de Buenos Aires. La medida se confirmó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, instancia en la que no se logró un punto de acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

El conflicto, que afecta a 50 trabajadores de la planta de Pilar, se extiende también a las instalaciones de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Según el recuento oficial, el ajuste alcanza a 700 empleados en la primera localidad y a 500 en la segunda.

Durante la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo, el apoderado de la firma, Walter Carrizo, sostuvo la postura de la compañía.

“En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación”, expuso.

La empresa, que solicitó la apertura de su concurso preventivo hace menos de un mes, justificó los despidos argumentando la necesidad de adecuar su estructura operativa. Asimismo, el apoderado aclaró que esta ratificación no implica la comunicación de nuevos ceses laborales y manifestó la disposición de la firma al diálogo para evaluar alternativas que permitan la continuidad de la actividad.

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Por su parte, los representantes sindicales señalaron que los despidos quedaron vigentes. No obstante, advirtieron que los trabajadores aún no pueden acceder al pago de las indemnizaciones, ya que se debe esperar la asignación del juzgado que intervendrá en el concurso preventivo.

El escenario judicial se mantiene complejo, ya que el Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares que la empresa posee en el Banco de Comercio, en el marco de denuncias por vaciamiento y reclamos salariales pendientes.

El impacto en Pilar

En el caso de Pilar son 50 los despidos que quedan entonces ratificados, aunque en una primera instancia la empresa pretendía avanzar en unos 170.

En diálogo con Pilar de Todos, varios de los trabajadores desvinculados señalaron que la empresa aún no les liquidó no solamente la indemnización, sino que tampoco salarios adeudados desde mayo de este año.

“Tuvimos que hacer un bloqueo en la planta días atrás para que nos den unos míseros 300 mil pesos, cuando nos adeudan más de 7 u 8 millones, sin contar la indemnización. Muchos pagamos alquiler y no tenemos dinero ni para comer. Otros de mis compañeros se las pueden arreglar haciendo changas o manejando un Uber, pero no es la realidad de todos”, contó a este medio uno de los empleados despedidos.