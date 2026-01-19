La actriz Romina Gaetani reapareció en las redes sociales con un sentido mensaje sobre su estado de ánimo luego de haber sido víctima de violencia de género por parte su ex pareja Luis Cavanagh.



Gaetani denunció penalmente al hombre por un episodio de violencia verbal y física, que le provocó lesiones leves, en su casa del Tortugas Country Club de Pilar, hecho que se registró el pasado 28 de diciembre y que culminó con la actriz internada en el Hospital Central de Pilar.



En las últimas horas, la actriz reapareció en sus redes sociales con mensaje dirigido a los medios de comunicación que abordaron el caso.



“Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió Gaetani.



En la misma línea, confesó que atraviesa un difícil momento tras el hecho violento que debió atravesar. “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias".



Por último, pidió respeto a los medios de comunicación, adelantando que aún no está lista para hablar sobre el hecho. "Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”, cerró.

El caso

La actriz y cantante fue atacada el pasado mes de diciembre y tras el hecho la mujer ratificó una denuncia contra su ex pareja, Luis Cavanagh.

Ante ello, se dio intervención a la Fiscalía especializada en casos de Violencia de Género a cargo de María José Basiglio.

Tras varias entrevistas a la cantante, se determinó que la misma se encontraba en una situación de “alto riesgo”. En un documento elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima,organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, se detalla que el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral.



Los indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.

En los últimos días, efectivos policiales, a instancias del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, realizaron un allanamiento en la vivienda de Cavanagh donde hallaron y secuestraron 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas, y una pistola 9 milímetros.