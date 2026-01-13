La investigación por violencia de género que involucra a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un elemento central: un informe de riesgo que calificó como “alto” el nivel de peligro que atraviesa la actriz. El estudio fue realizado por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La evaluación fue solicitada por la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar, en el marco de la causa que se tramita contra la ex pareja de Gaetani, Luis Cavanagh. El análisis se llevó adelante mediante una entrevista personal y un cuestionario técnico específico.

Según el documento remitido al expediente, el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral. Estos indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.

El informe adquiere mayor peso judicial si se tiene en cuenta que, al momento de declarar ante la fiscal, Gaetani no solicitó medidas restrictivas contra su ex pareja. A pesar de ello, la causa continuó avanzando con distintas diligencias y producción de pruebas.

Cómo se inició la causa

La denuncia fue radicada la noche del 28 de diciembre. Desde entonces, se incorporaron testimonios considerados relevantes y se acreditaron lesiones físicas. En el Hospital Central de Pilar, donde la actriz fue asistida tras el episodio, los médicos constataron golpes visibles en brazos y cadera, lo que activó de inmediato el protocolo para casos de violencia de género.

Ese mismo día, a las 19.55, personal del Comando de Patrullas de Pilar acudió al Tortugas Country Club tras un llamado al 911 por un conflicto familiar. Al arribar, la seguridad privada informó que Gaetani se había presentado en la guardia del barrio y relató una discusión con su pareja motivada por celos.

De acuerdo al testimonio brindado, el empresario le habría revisado el teléfono celular y encontrado mensajes antiguos, lo que derivó en una fuerte discusión. La actriz se encontraba con un cuadro de ansiedad, manifestó sentirse descompensada y con dolores, por lo que se solicitó una ambulancia.

Mientras una amiga la acompañaba al centro de salud, efectivos de la Comisaría 4ª de Manuel Alberti trasladaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal. La causa fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La palabra de la defensa

En declaraciones televisivas, el abogado de Gaetani, Ignacio Trimarco, explicó que la pareja se encontraba en proceso de separación y que ese día la actriz se acercó al domicilio de su ex pareja, donde se produjo el episodio. El letrado indicó que, si bien existieron antecedentes de otros tipos de violencia, esta habría sido la primera agresión física registrada.

El informe de riesgo recientemente incorporado será determinante para las próximas resoluciones judiciales en una causa que continúa su trámite en el ámbito de la Justicia de Pilar.