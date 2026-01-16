Luego de que la actriz y cantante Romina Gaetani denunciara a su ex pareja por violencia de género, en esta jornada se llevó adelante un allanamiento en la casa del denunciado ubicada en el country Tortugas de Pilar.



Puntualmente, los agentes se dirigieron a la vivienda de Luis Cavanagh, quien está denunciado por lesiones en el marco de una causa de violencia de género. En el procedimiento se encontraron armas, municiones y otros elementos.



El conflicto proviene desde antes de que la intérprete fuera hospitalizada, ya que la misma denunció que había sufrido “zamarreadas, golpes y violencia verbal” por los celos de Cavanagh.



Sin embargo, el último episodio que derivó en la internación de Gaetani con golpes en brazos y cadera, llevó a que el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar ordenara un allanamiento.



En el domicilio se presentaron efectivos policiales junto al GAD Pilar, la UPPL Pilar y el Destacamento de La Lonja, quienes secuestraron 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas, y una pistola 9 milímetros.



El caso

Gaetani había sido atacada el pasado 30 de diciembre de 2025, momento en el que debió recibir asistencia médica en el Hospital Central de Pilar.



Tras ser dada de alta, Gaetani ratificó su denuncia y se dio intervención a la Fiscalía especializada en casos de Violencia de Género a cargo de María José Basiglio.

Tras varias entrevistas a la cantante, se determinó que la misma se encontraba en una situación de “alto riesgo”. En un documento elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima,organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, se detalla que el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral.



Los indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.