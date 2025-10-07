El concejal del PRO Sebastián Neuspiller destacó la postulación de Diego Santilli como cabeza de lista de candidatos a diputados de la nación por la Alianza La Libertad Avanza.

Luego de la renuncia de José Luis Espert, salpicado por el escándalo que generó el haber sido financiado por Fred Machado, un empresario extraditado a los Estados Unidos acusado de lavar dinero del narcotráfico, en LLA apuestan a que sea Santilli en que lidere la boleta, quien originalmente ocupaba el tercer lugar, y no la actriz Karen Reichardt , quien estaba segunda.

De hecho, la fiscalía general con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires dictaminó que debe ser la ex Brigada Cola la que esté en el primer escalón de la Boleta Única de Papel (BUP), aunque crecen las versiones para que decline su postulación y así permitirle a Santilli ir arriba de todo.

“La candidatura de Diego (Santilli) me parece una muy buena noticia. Es una persona con mucha experiencia, con conocimiento del Estado y una gran trayectoria dentro del PRO. Tiene una mirada muy seria sobre la gestión y sobre los problemas que enfrenta hoy la provincia y el país. Creo que le aporta mucha solidez al espacio y una referencia clara de trabajo, equilibrio y sensatez”, expuso Neuspiller antes de que se sepa la decisión de la Justicia, un hombre cercano al armado de Santilli.

Ante la consulta de cómo vivió las acusaciones contra Espert, Neuspiller indicó que “lo importante es que el espacio haya actuado con responsabilidad y haya tomado decisiones rápidas”, en referencia a la renuncia del economista.

“Creo que Santilli llega a ocupar ese lugar con legitimidad, con trayectoria, y con el respaldo de muchos que valoramos su capacidad de gestión y su compromiso con los valores del PRO y de la coalición. Le suma experiencia, gestión y moderación. Diego conoce la provincia, conoce la política, y sabe construir consensos”, continuó Neuspiller, quien fue reelecto como edil el pasado 7 de septiembre por la alianza que combinó a libertarios y macristas.

“En un contexto de tanta tensión y polarización, su perfil dialoguista y su conocimiento de la gestión pública son claves. Aporta equilibrio y seriedad a un espacio que está creciendo y que necesita consolidarse institucionalmente. Su incorporación también fortalece la relación entre el PRO y LLA, algo que muchos de nosotros venimos impulsando”, agregó.

-Milei, hace unos 2 años, fue muy crítico con Santilli, incluso lo acusó de ser corrupto. ¿Qué te genera?-, preguntó Pilar de Todos.

-En política, los contextos cambian. Hoy lo importante no es quedarse en declaraciones del pasado, sino mirar hacia adelante. Lo que la gente espera de nosotros es que trabajemos juntos para sacar al país adelante, no que sigamos discutiendo viejas diferencias. Creo que tanto Milei como Santilli entienden que este es un momento de responsabilidad, donde hay que poner por delante las coincidencias y los objetivos comunes antes que las diferencias personales-, respondió.

En cuanto a la situación actual del país y lo que esperan para la elección, Neuspiller admitió que “la situación es muy delicada” donde “Hay muchos argentinos que la están pasando mal, que sienten incertidumbre, que necesitan resultados concretos”.

“Creo que la gente va a votar con la esperanza de que este rumbo cambie definitivamente, y para eso es clave fortalecer los espacios que acompañan el proceso de transformación. Espero que octubre sea un paso más hacia la consolidación de un proyecto serio, con orden, trabajo y una mirada de futuro”, cerró.

La interna

Por otro lado, Neuspiller aseguró que la interna que atravesó en Pilar al espacio de la Alianza La Libertad Avanza en la elección de septiembre quedó atrás.

Neuspiller fue muy crítico con quien fue cabeza de lista, el concejal electo Andrés Genna, a quien responsabilizó por la mala elección del partido, donde cosechó apenas el 30% de los votos.

Algo similar partió desde la actual edil y también reelecta Solana Marchesan, quien coincidió con la mirada de Neuspiller, e incluso manifestó que la lista estuvo mal armada y debería haber sido ella quien la encabezara.

“Estamos trabajando juntos, con mucha madurez y compromiso. Lo que pasó en septiembre ya quedó atrás; ahora el foco está puesto en octubre. Entendimos que los vecinos esperan unidad, no internas. Estamos recorriendo, escuchando, y sumando equipos de ambos espacios. La prioridad es acompañar a la gestión nacional y provincial, y consolidar en Pilar un espacio fuerte, plural y responsable, que trabaje con seriedad y esté cerca de la gente”, aseveró el concejal.