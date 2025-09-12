El actual edil y concejal reelecto por la alianza La Libertad Avanza-PRO, Sebastián Neuspiller, apuntó contra el cabeza de lista en la última elección, Andrés Genna, al responsabilizarlo por la magra elección del espacio violeta.

LLA obtuvo el 29% de los votos contra el 60% de los apoyos que logró Fuerza Patria, una diferencia que no estaba en los cálculos de los libertarios.

Si bien el espacio logró ingresar cuatro ediles, Genna, Solana Marchesan, Neuspiller y María Rati Repetto, estuvo muy por debajo de los sufragios que consiguió en 2021 y en 2023, si se suman los votos de LLA y Juntos por el Cambio.

“En el 2023 La Libertad Avanza sacó 62.500 votos, y Juntos por el Cambio sacó 42.900, un total de 106.000 votos. Ahora, en el 2025 se sacó la mitad de esos votos. Y para hacer una comparación más real, tendríamos que ir a las legislativas de 2021: el PRO sacó 64.000 votos, La Libertad Avanza, 18.500, o sea 82.500. De los doce concejales que se ponían en juego entraron seis. Ahora se sacó la mitad de los votos del 2023 y entraron cuatro”, analizó Neuspiller, quien ya se había mostrado en contra del armado de la lista de LLA, que lo llevó a él como tercer candidato.

Para Neuspiller, Genna no reunía el suficiente nivel de conocimiento, además de no generar “confianza” en el electorado, sobre todo con el mensaje de “motosierra”, marca registrada de los libertarios.

“La gente cuando va a votar no elige sellos. Yo creo que acá se subestimó pensando que la gente iba a elegir el sello violeta y que con eso alcanzaba. La gente cuando va a votar quiere entrar al cuarto oscuro y encontrar la foto de una persona que le genere confianza y que lo sienta cercano. Cuando vos aceptás ser cabeza de lista de una elección, ponés en juego tu caudal político. Y si te sale bien, está perfecto, y si te sale mal, te sale mal. Y la gente no acompañó, o sea, estamos hablando que se sacó la mitad de los votos del 2023. Es la peor elección de los últimos veinte años en Pilar”, disparó Neuspiller en diálogo con el programa Agenda Propia (105.9).

“La verdad que si yo le doy un mensaje a todos los trabajadores municipales de Pilar que les voy a poner la motosierra arriba de ellos, y... eso complica. El empleado municipal no es un empleado político, es un empleado que se mata y se desvive por Pilar”, ejemplificó Neuspiller, en referencia a uno de los mensajes de campaña de Genna, quien cuestionaba la cantidad de empleados comunales.

Neuspiller desestimó que todos los integrantes de LLA-PRO, los que ingresan el 10 de diciembre y los que ya están en el HCD, como el caso de Analía Leguizamón y Daniel Agostino, trabajen en una misma bancada, al tiempo que adelantó que buscará ser candidato a intendente en 2027.

“No se puede subestimar al votante, pensando que solamente van a votar con el sello. Se tendrán que hacer internas y habrá que mejorar. Yo pertenezco a un espacio que no es el gobierno actual, somos del PRO y estamos acompañando desde el 2023 para que las cosas salgan bien. Voy a seguir trabajando para los pilarenses defendiendo y llevando el mensaje del PRO en Pilar, y trabajando estos dos años duramente para volver a ser candidato a intendente. Nos fue mal a todos, porque formamos todos parte de la lista, pero siempre el que encabeza es el que dirige y comanda la elección. Si de 120.000 votos pasaste a 53.000, es un mensaje”, cerró.