La concejal y coordinadora de La Libertad Avanza en Pilar, Solana Marchesan, reclamó ante las autoridades del Concejo Deliberante que se reconozca a su bloque como el único que representa al espacio que se referencia en Javier Milei y exigió que el resto de las bancadas que utilizan la denominación “LLA” modifiquen su nombre.

De cara a diciembre, también adelantó que los nuevos ediles electos deberán sumarse bajo su conducción.

En una nota presentada al presidente del cuerpo, Juan Pablo Trovatelli, Marchesan solicitó “la impugnación de las denominaciones de bloque que contengan el nombre La Libertad Avanza”.

En ese escrito advirtió que “todo aquel concejal que desee integrar el Bloque La Libertad Avanza deberá hacerlo bajo mi conducción y liderazgo”.

En diálogo con Pilar de Todos, la edil recordó que su bloque fue el primero en constituirse en julio de 2022.

“Como nombre de La Libertad Avanza está mi bloque, que es el original. Después está el de (el concejal) Juan Martín Tito, que se cambió el bloque una semana antes de ser candidato, pero habiendo votado muchas cosas con el oficialismo, se llama La Libertad Avanza Pilar. Y después está el concejal Juan Pablo Casañas Onganía, cuyo bloque se llama La Libertad Avanza PBA”, señaló.

Tito dejará de ser concejal el 10 de diciembre, mientras que Casañas Onganía seguirá en su banca hasta 2027, pero Marchesan insistió en que ambos cambien de nombre, Tito “por haber votado muchas cosas con el oficialismo” y Casañas Onganía “por haber sido candidato por otro partido, el Libertario”, el pasado 7 de septiembre.

Marchesan planteó que los nuevos concejales electos, Andrés Genna y María Ratti Repetto, deberán incorporarse a su bancada, bajo su presidencia, mientras que el otro edil en jurar, el reelecto Sebastián Neuspiller, lo hará en representación del PRO, con quien seguirá trabajando en interbloque como ocurre en la actualidad.

“Ellos (Por Gena y Ratti Repetto) acaban de ingresar con la Libertad Avanza, así que lo natural sería que integren el bloque que les precede”, sostuvo.

Marchesan también coincidió con las críticas que Neuspiller le hizo a Genna por su rol en la campaña, donde lo cargó con gran parte de la responsabilidad por la magra elección de LLA, que en Pilar obtuvo el 29% de los votos, contra el 60% de Fuerza Patria.

“Comparto totalmente la mirada de Neuspiller. La campaña no tuvo ningún tipo de mística, no tuvo ningún tipo de convocatoria, ni enrolamiento, ni compromiso alguno. Eso es algo que tiene que generar y empujar quien encabeza. Pero esto vino mal parido de raíz”, afirmó.





-¿Lo decís por el armado de la lista, quien debería haberla encabezado?-, preguntó Pilar de Todos.

-Yo, naturalmente. Hace cuatro años que soy concejal. Quedó expuesta la falta de liderazgo que tiene (Genna) y hay que ver si ya va a quedar un poco más ordenada la cancha para 2027-, respondió la concejal.



-Hay algo que le está costando mucho a la oposición, que es lograr un candidato natural fuerte para pelear la intendencia. Neuspiller ya dijo que quiere ser candidato a intendente, ¿Vos tenés la misma idea?

-Sí, totalmente. En el caso de Sebastián (Neuspiller) también, me parece natural que así sea por la trayectoria que él tiene, por las participaciones y nivel de conocimiento. Nos pasó caminando juntos a los dos, tiene una llegada muy positiva. Pero yo tengo la misma idea.