El concejal de Pilar Andrés Genna, referente del bullrichismo en el distrito, se reunió nuevamente con la senadora nacional Patricia Bullrich y con el senador provincial Diego Valenzuela.

El objetivo, señaló el edil en un comunicado, fue trabajar en propuestas vinculadas a la seguridad y el fomento del empleo en Pilar.

Genna destacó la importancia de “trabajar junto a dirigentes con experiencia en ambas áreas” y anticipó que próximamente dará a conocer los “detalles de las propuestas que están elaborando para el municipio”.

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No obstante, el edil señaló que apunta a aplicar "la doctrina Bullrich y el método Valenzuela". En primer lugar señaló que se conseguirá darle a los vecinos "más orden y más seguridad”. A su vez planteó la eliminación de tasas, para “incentivar la inversión y la creación de puestos de trabajo”.

Internas

El encuentro de Genna con los dirigentes nacionales se da en medio de fuertes tensiones que atraviesan al espacio de LLA en Pilar, que quedó fragmentado tras las elecciones locales de 2025, donde reunieron el 29% de los votos contra el 60% del oficialismo.

En ese marco, semanas atrás la concejal Solana Marchesán, una de las primeras referentes de La Libertad Avanza de Pilar, se alejó del partido y se sumó al que lidera Dante Guebel.

Un día antes, Marchesán había sido desplazada de la Presidencia de la bancada de LLA, lugar que pasó a ocupar María Ratti Reppeto. A su vez, el concejal del PRO Sebastián Neuspiller también decidió en esas mismas horas disolver el bloque que tenía con Marchesán desde 2021.

Detrás de las diferencias, se esconde la puja por el control del partido a nivel local y, en concreto, las candidaturas a intendente para el año que viene, carrera en la que ya se anotaron varios.