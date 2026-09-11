La concejal Solana Marchesán confirmó su salida de La Libertad Avanza (LLA) en Pilar y anunció el inicio de una nueva etapa en Consolidación Argentina, el espacio que referencia al dirigente Dante Gebel. A través de una carta abierta dirigida "a la ciudadanía de Pilar", la edil oficializó una decisión que había comenzado a tomar fuerza en los últimos días, aunque la concejal prefiriera no oficializarla aún.

En paralelo, Marchesán notificó formalmente a la presidenta del Concejo Deliberante, Lucía Portos, la constitución de un monobloque denominado "Consolidación Argentina", cuya presidencia ejercerá.

En la carta, la edil sostuvo que "el instrumento cambió" y que, con el tiempo, "cambiaron estructuras, prioridades y formas de hacer política". Aclaró que su salida no significa un alejamiento de la actividad pública: "Y no me voy de la política. Todo lo contrario", escribió, al remarcar que continuará "ocupando" su banca y representando a los vecinos "con la misma responsabilidad, pero con absoluta libertad".

“Hay decisiones que se toman por conveniencia. Y hay otras que se toman cuando seguir perteneciendo deja de ser coherente con lo que uno piensa y defiende. La mía es de esas. Fui una de las primeras concejales de La Libertad Avanza del país. Estuve cuando había que construir, cuando no había estructura, aparato ni estructuras. Puse el cuerpo para que ese proyecto creciera y llegara a Pilar”, repasó la concejal en la carta.

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“Por eso hoy también puedo decirlo con claridad: el instrumento cambió. Con el tiempo cambiaron estructuras, prioridades y formas de hacer política. Y llega un momento en que permanecer por pertenecer deja de tener sentido. Yo no entré a la política para defender estructuras, internas ni dirigentes. Entré para representar ciudadanos. No voy a confundir lealtad con obediencia, ni disciplina con silencio”, agregó.

Cambios en el Concejo

El anuncio llega días después de que LLA Pilar comunicara el recambio de autoridades en el bloque, con María Ratti Repetto al frente de la presidencia en reemplazo de Marchesán. En esa misma jornada, el concejal Sebastián Neuspiller (PRO) había disuelto el interbloque que mantenía junto a Marchesán desde hacía cuatro años, movimiento que el propio edil justificó públicamente por la falta de participación activa de su par libertaria en las actividades conjuntas.

En ese momento, Ratti Repetto había buscado bajarle el tono a la situación al sostener que Marchesán "sigue formando parte del bloque" y que el cambio solo apuntaba a "alinear el trabajo legislativo". En rigor era todo lo contrario.

El recambio se enmarca, además, en un proceso más amplio que se remonta a abril, cuando Ratti Repetto ya había reemplazado a Marchesán al frente de la coordinación política de la mesa LLA-PRO, tras un cambio que en su momento generó malestar entre distintos referentes del espacio.

Una interna que ya arrastraba tensión desde la campaña

Aunque las diferencias dentro de LLA Pilar nunca fueron nuevas, se profundizaron durante el armado de la lista de concejales para las elecciones legislativas de 2025. En julio de ese año, tras un cierre de listas tenso, Andrés Genna quedó como primer candidato pese a que en un principio había trascendido que Marchesán encabezaría la nómina; finalmente la edil ocupó el segundo lugar, seguida por Neuspiller y Ratti Repetto.

Las tensiones quedaron expuestas públicamente cuando Marchesán cuestionó con dureza al diputado provincial Ramón "Nene" Vera, uno de los armadores libertarios de la Primera Sección Electoral, luego de que este último vinculara su candidatura con una versión de ofrecimiento de dinero. Vera habría sostenido en una reunión partidaria que ella no encabezó la lista porque un supuesto ex intendente le habría ofrecido pagarle a él si ella lo hacía. Marchesán calificó esa versión de "basura" y advirtió que llevaría el planteo a la Justicia por considerarlo injurioso. Según sostuvo la concejal, el verdadero objetivo detrás de la maniobra fue desplazarla del primer puesto de la nómina.

El cuadro se agravó tras la magra elección de la alianza LLA-PRO en Pilar, que en los comicios del 7 de septiembre de 2025 cosechó el 29% de los votos, lejos del 60% que obtuvo Fuerza Patria, la lista oficialista encabezada por Soledad Peralta. El resultado le permitió al espacio del intendente Federico Achával quedarse con 8 de las 12 bancas del Concejo en juego, mientras que LLA-PRO retuvo apenas 4.

De hecho, Marchesán expuso que la conformación de esa lista fue la responsable de la baja performance de LLA-PRO en esa contienda del año pasado.

El vínculo con Dante Gebel

Marchesán, además, explicó que sigue a Gebel "desde muy chica" y contó que asistió a uno de sus encuentros masivos en el estadio de Vélez, además de destacar el rol de sus mensajes durante la pandemia. "Creo que un liderazgo como el de Dante puede hacerle mucho bien a la Argentina", afirmó, al calificarlo como una conducción capaz de "unir en lugar de dividir".