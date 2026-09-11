Una serie de cambios en el Concejo Deliberante volvió a desnudar las profundas diferencias que persisten dentro de LLA-PRO en Pilar y que, lejos de resolverse, parecen profundizarse de cara a 2027. María Ratti Repetto asumirá la presidencia del Bloque La Libertad Avanza, en reemplazo de Solana Marchesán.

En simultáneo, el concejal del PRO Sebastián Neuspiller disolvió el interbloque que mantenía junto a Marchesán desde hace cuatro años y trabajará en un monobloque: “Juntos Por Pilar”.

Por un laod, un comunicado firmado por los concejales Andrés Genna y la propia Ratti Repetto, señalaron que el objetivo del cambio en la presidencia de la bancada violeta es "fortalecer el trabajo legislativo y seguir consolidando un bloque unido, coherente y comprometido con los valores que nos trajeron hasta acá".

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Pero el comunicado es mucho más fuerte: “Desde nuestro bloque continuaremos enfrentando a la casta local, a quienes negocian sus convicciones por conveniencia política y a todos aquellos que traicionan el mandato que recibieron de los vecinos. Las ideas y los valores no se negocian, y nosotros continuaremos poniendo el cuerpo para luchar por las transformaciones que nuestra localidad merece”.

Unas horas antes, Neuspiller notificó formalmente a la presidenta del Concejo, Lucía Portos, la disolución del interbloque "Cambiemos por la Libertad", que integraba junto a Marchesán desde hace cuatro años. En la nota, el edil comunicó además la conformación de un monobloque.

El rol de Marchesán

Desde el cambio de la coordinación política de la mesa de LLA en Pilar, donde Marchesán fue desplazada por Ratti Repetto meses atrás, las tensiones dentro del espacio continuaron, aunque con intentos de apaciguarlas.

En contacto con Pilar de Todos, Ratti Repetto expuso que las modificaciones apuntan a “alinear el trabajo legislativo al de la coordinación”, es decir que todo quede bajo su control. No obstante, la edil aseguró que Marchesán “sigue formando parte del bloque”, aunque ahora, claro, ya no como presidenta.

Todo lo contrario a lo que expuso Neuspiller. Al ser consultado por Pilar de Todos sobre las causas que lo llevaron a disolver el interbloque que hace años conformó con Marchesán, de hecho uno de los primeros de la provincia de Buenos Aires en integrar a referentes del PRO y LLA, Neuspiller fue categórico.

“Solana hoy no está participando activamente de las actividades que venimos desarrollando en conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza. Mientras ella define cuál será su continuidad política en Pilar, me pareció correcto disolver el interbloque. Eso no quita que, más adelante, podamos volver a trabajar juntos y eventualmente conformarlo nuevamente”, expuso el concejal del PRO, referente del santillismo.

Neuspiller se refirió a algo que cada vez suena más fuerte. Marchesán estaría más fuera que dentro de LLA, incluso tejiendo alianzas con el espacio Consolidación Argentina, conglomerado de partidos que apuntala la candidatura de Dante Gebel.

Una interna que sigue ardiendo

La salida de Marchesán de la presidencia del bloque no es el primer movimiento dentro de LLA Pilar en lo que va del año. En abril pasado, Ratti Repetto ya había reemplazado a Marchesán al frente de la coordinación política de la mesa LLA-PRO, un cambio que en su momento generó malestar entre distintos referentes del espacio y que la propia Marchesán reconoció públicamente, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de una "fuga" de dirigentes y, por ende, la ruptura de la mesa política. ¿Tenía razón?