El intendente de Pilar, Federico Achával, se refirió al escenario electoral del próximo año y si bien reiteró que para la definición de las candidaturas aún falta mucho, sí expresó que está “convencido de que los argentinos no van a volver a elegir a este gobierno nacional” de Javier Milei.

En una entrevista que concedió a Radio 10, el jefe comunal agregó que los ciudadanos no le darán un nuevo mandato a Javier Milei “porque son absolutamente conscientes de que no se está cuidando a nuestro pueblo”.

Frente a ese escenario, Achával destacó el camino que viene recorriendo junto a la Liga de Intendentes desde donde, señaló, trabajan “para plantear una alternativa” y “unir” a las distintas expresiones del peronismo.

“Desde La Liga estamos trabajando para unir las distintas alternativas, al campo popular y a los distintos espacios, pero estoy convencido que en el 2027 vamos a tener la oportunidad de representar a la gran mayoría del pueblo argentino”, completó el intendente.

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La Liga de Intendentes

A su vez, el jefe comunal en diálogo con otra emisora, insistió en que un jefe comunal debe ser el titular del Ejecutivo provincial el año que viene, objetivo por el que viene trabajando la Liga de Intendentes y en el que él mismo no descarta una postulación, aunque también suenan otros nombres.

"Creemos que es tiempo de que un intendente tenga la posibilidad de ser gobernador y ser parte estructural del gobierno de la provincia. Esa es la propuesta que queremos llevar a 2027 y por supuesto tiene un tiempo de maduración", agregó Achával en contacto con LU2.

En el marco de trabajo que viene llevando a cabo la Liga, el pasado miércoles, Achával y parte de los integrantes del espacio visitaron el partido de Bahía Blanca, donde expresaron su rechazo a la modificación del Régimen de Zona Fría, que impactará fuertemente en las economías de las familias bonaerenses.

“El ahorro del Estado Nacional no puede afectar la calefacción de las familias”, expresó el intendente de Pilar.

En tanto, remarcó que desde la Liga seguirán “manteniendo reuniones con actores de la política”.

“Necesitamos una representación alternativa al modelo de Milei y una representación de las necesidades y las soluciones que puede aportar el peronismo para el pueblo argentino”, completó.

Deterioro industrial

En el plano local, Achával planteó que se vive “una situación muy compleja” desde el punto de vista económico. “Pilar tiene el Parque Industrial más grande la Argentina y vemos que los números dicen que la industria cae 4.6% interanual, además desde la Cámara del Parque señalan que donde trabajaban 35 mil personas ahora lo hacen 28 mil y hay 50 empresas con riesgo de cierre”.

“Esa situación nos preocupa porque estamos convencidos que el trabajo es el gran ordenador social, vemos una caída en el consumo en los locales de cercanía. El rumbo económico es muy complejo y por eso creemos que tenemos que ser parte de la discusión de esa realidad con la Liga de Intendentes”, completó Achával.

Ante el deterioro social, el intendente también puso el foco en el esfuerzo que hacen las Comunas para llegar con respuestas a quienes lo necesitan.

“En Pilar tenemos un sistema de salud por el que pasaron 190 mil de los 420 mil pilarenses. Y hay 21 mil pilarenses que nunca habían ido al sistema público y hoy se están atendiendo en nuestros hospitales”, expresó.

Y agregó: “Hoy hacemos un enorme esfuerzo para que el sistema funcione, la gente llega (al sistema público) porque se queda sin opciones. Pero lo que no vamos a hacer es abandonar a la gente”.