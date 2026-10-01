Los intendentes Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza) fueron recibidos en Bahía Blanca por su par Federico Susbielles. El objetivo fue avanzar en una agenda común de producción, empleo, infraestructura y desarrollo bonaerense.

Un recorrido por el puerto, la Bolsa de Cereales y la Cooperativa Obrera

Durante la visita, los jefes comunales de La Liga de Intendentes estuvieron en el Consorcio de Gestión del Puerto, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. Allí conocieron de primera mano experiencias ligadas a la producción y a las capacidades de la ciudad.

Según se informó, los intendentes pusieron en común las fortalezas de cada distrito con la idea de convertirlas en más trabajo y oportunidades. También repasaron el potencial bahiense, con eje en el puerto, la industria, el campo y las nuevas inversiones. En ese marco, valoraron la capacidad de la ciudad: “Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra Provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades”, señalaron desde la Liga.

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La llegada de inversiones y su impacto en los territorios

Los intendentes remarcaron además la importancia de generar condiciones para que lleguen inversiones al país y a los municipios bonaerenses. Sobre ese punto, plantearon: “Necesitamos que lleguen inversiones porque significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura. Queremos que esas inversiones se traduzcan en desarrollo para nuestros territorios, fortaleciendo las capacidades locales y generando nuevas oportunidades para nuestras comunidades”, expresaron.

El debate por la Ley de Zona Fría

La Ley de Zona Fría ocupó un lugar central en la agenda. Los intendentes respaldaron a Bahía Blanca y a los 93 municipios que se verán afectados por la quita del beneficio. Además, cuestionaron una medida que alcanzaría directamente a más de 3 millones de familias de toda la Provincia.

Sobre ese reclamo, sostuvieron: “Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades. Por eso acompañamos este reclamo y defendemos un beneficio que representa un alivio concreto para millones de bonaerenses. Las gestiones territoriales tienen que ser escuchadas cuando las decisiones nacionales impactan en la vida cotidiana de nuestras comunidades”, expresaron los integrantes de la Liga.

Achával ya había manifestado su postura días atrás en su cuenta de X. Allí expresó su apoyo a Bahía Blanca y a los 93 municipios alcanzados por la modificación del régimen de Zonas Frías, que actualmente llega a más de 3 millones de familias de la Provincia de Buenos Aires. Junto a Susbielles y a los intendentes que creen en la importancia de las gestiones territoriales, sostuvo que defiende el derecho que cuida la economía de millones de bonaerenses.

Una agenda común desde los municipios

La recorrida forma parte del trabajo que la Liga lleva adelante en distintos puntos de la Provincia, con el objetivo de fortalecer una agenda común desde los municipios. También busca poner en valor las capacidades productivas de cada región frente a los desafíos que atraviesa Buenos Aires.

Además de Achával, Susbielles, Otermín, Granados y Mantegazza, la Liga está integrada por Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Juan Pablo García (Dolores) y Esteban “Tito” Sanzio (Baradero).