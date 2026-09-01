El presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar, Néstor Dólera, advirtió que entre 40 y 50 empresas del complejo industrial podrían cerrar si no se modifica el rumbo de la política industrial. Según explicó, las principales dificultades están vinculadas con el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos, especialmente de la electricidad, la caída del consumo y la apertura de importaciones.

En diálogo con Pilar de Todos, Dolera señaló que la situación del sector se volvió especialmente compleja durante los últimos dos años y medio y sostuvo que las empresas no siempre tienen margen para trasladar los mayores costos a los precios de sus productos.

“La situación está muy complicada en el parque. Lo último que más ha afectado son las tarifas de los servicios públicos, sobre todo la luz. Al estar desregularizado, no hay un control por parte del Estado respecto de esto. De seguir así, entre 40 y 50 empresas podrían cerrar”, alertó Dolera.

Según explicó, una estadística elaborada por la entidad hacia diciembre de 2023 mostraba que algunas PYMES medianas pagaban alrededor de 3 o 3,5 millones de pesos por el servicio eléctrico. Actualmente, afirmó, esos montos pueden alcanzar los 110 millones de pesos.

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“Es un salto totalmente terrible, y además hay que sumarle inflación, paritarias, importaciones, y baja del consumo”, sostuvo Dolera.

“Entonces, a las empresas se les hace muy difícil con estos costos poder mantenerse, no pueden trasladar esos costos a precios. De hecho ya hemos tenido cierres como el caso de ILVA, Whirlpool, Kimberly Clark, Berry”, planteó.

12 o 13 empresas ya cerraron

El Parque Industrial de Pilar reúne actualmente entre 210 y 220 empresas, de acuerdo con el relevamiento realizado por la propia Cámara del predio fabril. Dentro de ese universo, estimó que unas 12 o 13 industrias ya cerraron.

Pero el principal llamado de atención apunta hacia adelante. El dirigente empresario sostuvo que otras 40 o 50 compañías, principalmente PYMES, se encuentran en una situación de riesgo y podrían dejar de operar si las condiciones actuales se mantienen.

Según explicó, muchas empresas ya no tienen margen para reducir sus estructuras de personal y están funcionando con niveles mínimos de producción.

Dolera detalló que algunas industrias trabajan actualmente con alrededor del 40% de su capacidad, mientras que ubicó la caída del consumo en torno al 50%.

“Muchas empresas están al mínimo de producción, en un 40%, y el consumo cayó un 50%. Entonces, son un montón de factores que afectan a nuestra industria, no es un solo punto”, resumió.

El impacto sobre el empleo

El deterioro de la actividad industrial también tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. El Parque Industrial cuenta con unos 35.000 trabajadores y, según un relevamiento realizado a fines del año pasado y principios de este, cerca de 7.000 puestos de trabajo ya se habían perdido.

El dirigente aclaró que la Cámara todavía no cuenta con un nuevo relevamiento de despidos, ya que habitualmente actualizan ese indicador hacia fines de septiembre o principios de octubre.

La preocupación, sin embargo, es que una nueva ola de cierres pueda profundizar la pérdida de puestos de trabajo.

Dentro del escenario actual, Dolera identificó a las industrias alimenticias y farmacéuticas como los sectores que presentan una situación relativamente mejor.

“Hay sectores que están un poco mejor dentro de lo malo del panorama, como alimenticias y farmacéuticas. Son cuestiones de primera necesidad los remedios y el alimento”, explicó.

El resto de las actividades industriales, en cambio, atraviesan un escenario que insistió en definir como “muy complicado”.

Dolera añadió que las empresas que están en una situación más crítica y al borde del cierre son las PyMES, que en el caso del Parque emplean a unas 30 o 50 personas cada una.

Reclamo por una política industrial

Desde la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar aseguran haber iniciado contactos con autoridades nacionales para buscar alternativas frente al escenario que atraviesa el sector, pero que no obtuvieron respuestas.

Dolera afirmó que uno de los objetivos es trabajar sobre herramientas de promoción industrial que permitan sostener la actividad y el empleo.

En ese marco, cuestionó las actuales políticas nacionales y sostuvo que el sector industrial necesita medidas específicas para enfrentar el aumento de los costos y la pérdida de demanda.

“Lo que buscamos es que escuchen y que atiendan las necesidades de quienes producen trabajo, desde quienes dan oportunidad, desde los que invierten en este país. Eso es lo que queremos. Pero no hay política industrial, es lamentable”, expuso el dirigente.

El dirigente también sostuvo que la industria tiene un peso significativo en el empleo formal y cuestionó el cierre de pequeñas y medianas empresas registrado durante los últimos años.

“La industria en nuestro país genera casi el 48% del trabajo en blanco. Y en lo que va de estos 2 años y medio de gestión de gobierno (nacional) cerraron 30.000 PYMEs, y proyectado, si se sigue de esta manera, llegar a 40.000 a fin de año o a principios del año que viene”, concluyó.