Un hombre que denunció un robo bajo la modalidad de "viuda negra" en Pilar señaló a la mujer detenida en una rueda de personas realizada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2. La medida quedó incorporada al expediente.

La mujer, identificada como L.M.R., de 21 años, madre de un niño de 5 y conocida en redes sociales como "Eluney", participó junto a otras tres mujeres y eligió ubicarse en el cuarto lugar de la fila.

Una identificación asentada en el acta

Antes de comenzar, el damnificado ratificó su declaración inicial y manifestó que, desde el episodio investigado, no había vuelto a ver a la mujer, ni en persona ni en imágenes. Consultado sobre si alguna de las participantes era la persona a la que había hecho referencia, señaló a la cuarta de la fila. En el acta manuscrita quedó asentado "Es la N°4. La reconozco por la altura, su tez de piel y la forma del pelo", de acuerdo a fuentes con acceso a la causa.

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El hombre agregó que se trataba de "la chica que invité a mi casa" y que, al momento del encuentro, ella había dicho llamarse "Milagros". El resultado fue notificado al abogado defensor, Marcelo Ponce, y pasó a formar parte de las actuaciones judiciales.

Una causa por asociación ilícita y robo agravado

La investigación se tramita por los delitos de asociación ilícita y robo agravado cometido en poblado y en banda. L.M.R. fue detenida a comienzos de septiembre junto con otros dos sospechosos: un hombre de 29 años, también detenido, y un joven chileno de 18, aprehendido por encubrimiento.

El hecho ocurrió el 24 de julio

Según la pesquisa, el contacto se inició por Instagram entre un hombre de 31 años y una joven que usaba el perfil "Eluney". Después se encontraron frente a la estación de Presidente Derqui y fueron hasta la vivienda de él, en Pilar.

De acuerdo con la denuncia, tras consumir bebidas, el hombre perdió el conocimiento. Al despertar advirtió que le habían sustraído dinero en efectivo y moneda extranjera —aproximadamente $4.000.000 y USD 1.500, según publicó Pilar de Todos el 3 de septiembre—, una PlayStation 4, una notebook HP, un teléfono Samsung S25 y las llaves de su domicilio.

Las cámaras de seguridad llevaron a los allanamientos

El análisis de cámaras permitió reconstruir los movimientos del vehículo utilizado y establecer conexiones con personas y domicilios, lo que derivó en procedimientos en José C. Paz y Merlo.

Durante uno de los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, dinero, cuatro frascos goteros de vidrio y otros elementos, además de un perfume que habría sido identificado como perteneciente a la víctima. En José C. Paz, en el barrio María Teresa de Calcuta, fue detenida L.M.R. En Merlo, por su parte, cayeron el hombre de 29 años y el joven de 18, mientras que tres sospechosos permanecían prófugos, de acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos.

La exposición de "Eluney" en redes sociales

La figura de "Eluney" había adquirido notoriedad por el contenido que L.M.R. publicaba en sus redes. En distintos videos y fotografías aparecían restaurantes de Puerto Madero, botellas de champagne y fajos de dólares. En una de las publicaciones mostró una propina de 100 dólares. Según la investigación periodística de Infobae, no registra actividad comercial y posee una deuda de $1,6 millones en el sistema financiero.

La causa continúa en manos de la UFI N°2 de Pilar y L.M.R. sigue investigada, al igual que los otros sospechosos detenidos.

En tanto, desde la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (SUBDDI) de Pilar habían solicitado que quienes hayan sufrido un hecho similar se comuniquen al 0230-442-1755.